"El asturiano Jonás Fernández fue clave en la creación de los fondos Next Generation"

Dice que no es profeta, tan solo un periodista, pero tiene certezas, las de los hechos probados, que le hacen insistir en la importancia que tuvo España, en diversos momentos de la historia, en favorecer el desarrollo de la Unión Europea. Xavier Vidal-Folch (Barcelona, 1952), es periodista de largo recorrido. Ayer visitó Langreo invitado por la Asociación Cauce del Nalón y en Ciaño, en la Casa de la Buelga, pronunció la conferencia "España, hoy, laboratorio de Europa. Vidal-Folch es poseedor del Premio de Periodismo Francisco Cerecedo, concedido por la Asociación de Periodistas Europeos y que se otorga aquellas personas que se hayan distinguido por su trabajo periodístico o de divulgación, en especial aquellos que ayudan a evitar la presión de los poderes públicos en defensa de la libertad de expresión.

–¿Qué le lleva a asegurar que España es un laboratorio de Europa?

–Tenemos un precedente histórico muy claro, el de la guerra civil española como el primer acto de la Segunda Guerra Mundial. Un precedente frustrado y frustrante. Ya en democracia, lo más interesante fue la integración de España en la Comunidad Europea, aprobada en 1985 y que se hizo efectiva en 1986. Esa entrada de España fue un ejemplo, siempre alabado, de la mejor ampliación que se hizo de la Unión Europea inicial, junto a las entradas de Portugal y Grecia, se insufló en Europa una nueva cultura y nuevas políticas de cohesión.

¿Y ahora?

–En los últimos años, el gran éxito de la lucha contra el covid de las autoridades sanitarias europeas. Sin esa cohesión y esa política sanitaria inventada por los españoles y que se ha desarrollado en Europa desde lo años 90, no habríamos podido reaccionar de forma unida y con ese éxito en la vacunación, o en el desarrollo y compra conjunta de esas vacunas. España ha sido laboratorio de esa cohesión. En plan Next Generation, con 800.0000 millones de euros, se debe en buena parte a España. Tres diputados españoles, el asturiano Jonás Fernández, Luis Garicano y Ernest Urtasun, jugaron un papel de lobby muy importante. Uno de los primeros documentos en los que se proponen esos fondos de recuperación, fechado el 19 de abril de 2020, era español. Uno de los grandes papeles, uno de los primeros documentos fue el 19 de abril del 2020, fue español. La existencia de esos fondos se deben en buena medida a la contribución española.

–En los laboratorios no siempre salen bien los experimentos.

–También somos laboratorio de ensayo, frustrado en este caso, de la alianza entre la derecha convencional y la ultraderecha. Hubo un momento, en las elecciones del pasado 23 de julio, que si hubiera ganado la alianza azul-negra, como yo la llamo (PP y Vox), hubiese sido un gran impulso para Europa, donde hay sectores que plantean esto, acabar con la enorme coalición europea entre democratacristianos, socialistas, liberales e izquierda verde y sustituirla por una alianza con de la democracia cristiana con los ultras eurófobos, empezando por la Italia de Meloni y Hungría. En Europa hay dudas de qué rumbo tomar y es muy importante que en España no ganasen. En Europa ya hay excepciones pero si se da en países importantes como España, podría ser un problema para la propia Unión Europea.

–¿Será España también ejemplo con la resolución de la cuestión catalana?

–Tendríamos que pensarlo más. No ha habido en Europa un caso como el del otoño de 2017 en mi tierra. Hubo la guerra civil en Irlanda del Norte, pero Europa continental no recuerdo ningún caso. Tenemos el ejemplo británico. Están los acuerdos de Viernes Santo del 98.

¿Que le parece la amnistía de los condenados por lo ocurrido ese otoño en su tierra?

–Ya hubo una amnistía con un consenso mayoritario. Creo que ese otoño levantisco, el golpe a la autonomía y a la Constitución de los independentistas, tiene que tener una salida. La cuestión es si deben ser solo sanciones o hay que pasar página. En realidad, en la política práctica, buena parte del independentismo catalán ya ha pasado página, lo vemos con Esquerra. Se han minorizado los unilaterlatistas.

–¿Pero?

–Si ya se criminaliza la pluralidad de lenguas. Yo, en mi ámbito personal me siento confortable con el catalán, con el castellano y con alguna de las lenguas que no habla el señor Feijóo. No entiendo que un paisano mío, por ser dirigente del PP o de Vox, menosprecie otras lenguas que no son el castellano.

–Pues el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados ha generado una gran polémica.

–Pero si tenemos el pinganillo, que es muy barato y funciona muy bien. Vemos que funciona perfectamente en Europa y aquí no lo entendemos. Por eso digo que con este clima en el que aceptar algo que es evidente, parece que es lo más difícil del mundo, veo complicado plantear una amnistía o un indulto general individualizado, como hizo Adolfo Suárez con los "decretos Rosón", que indultaban a los etarras político-militares.