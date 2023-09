Buen ambiente, cerveza, un sol que calentaba lo justo para no quemar y música durante doce horas. ¿Qué más puede pedir un amante del "heavy metal"? Esto es lo que ofreció en la jornada del sábado el "Karmafest" de Laviana, que reunió a unas 1.200 personas en el "prau" de La Chalana, un público entregado a algunos de los grupos más importantes del género en España, entre ellos los albaceteños "Angelus Apatrida" -de Laviana se van a girar por toda Europa- y los madrileños "Sôber". Pero fueron muchas más bandas, hasta once, las que llenaron de buen sonido -un aplauso para los técnicos- el recinto, que como todo buen festival, también contó con mercado, puestos de comida y hasta un espacio para tatutajes y "piercings".

David Vicente llegaba desde Valladolid, principalmente a ver el "thrash" de "Angelus Apatrida", pero también con el objetivo de "descubrir nuevos grupos, que es una de las cosas más interesantes de los festivales". Los encargados de abrir fuego fueron los gijoneses "NueveConDiez", que mostraron en su actuación su evolución musical, del "punk rock" de sus inicios al "metal" actual. Los siguieron el "black" de los madrileños "Murmur" y el "power metal" de los valencianos "Sylvania".

Fue entonces el turno de uno de los grupos que jugaba en casa, "Teksuo", con su "metalcore" de sonido y ritmos tan característicos. Tras ellos, "Dundeain", que trajeron desde Ávila su "heavy" de corte clásico, del gusto de muchos asistentes. Llegó entonces el turno de uno de los cabezas de cartel, "Sôber", con sus canciones de sonido "pesado" pero con las voces "limpias" de Carlos Escobedo. Empezaron a actuar todavía bajo el sol, terminaron ya de noche cerrada, ofreciendo temas como "Tic tac", "El hombre de hielo" o "Arrepentido". Su concierto en el "Karmafest" era uno de los motivos de la asistencia al festival de Ana Rodríguez, "soy seguidora desde hace muchos años, son el grupo que me motivó a venir", explicaba.

Tras "Sôber", momento para el "folk metal" de "Celtibeerian", que combinan en su música y sus letras sus tres grandes pasiones: la música "metal", la música tradicional de la gaita, la flauta o la zanfona y "las cervezas". En su actuación, los manchegos acabaron poniendo a bailar -los característicos "pogos"- a buena parte del público, al rimo de temas como el más que pegadizo "Looking for beer".

Y desde Ciudad Real, a Albacete, lugar de origen de otros de los cabezas de cartel, "Angelus Apatrida". De nuevo, un sonido impecable para la banda de "thrash" de los hermanos Guillermo y José Izquierdo, que junto a David Álvarez y Víctor Valera eran de lo más esperado de la jornada: "Son de los mejores que hay ahora no en España y en Europa, en todo el mundo. Son la hostia", afirmaba Fernando Valle, cuernos al viento mientras hacía "headbanging" al ritmo del último tema que interpretearon, el "trallazo" "You are next".

A continuación, otro de los grupos que tocaba en casa, "As life burns" sufrieron unos problemas técnicos que les impidieron poder tocar más de tres canciones. Pese a ello, dejaron el listón muy alto, con un chorro de voz y de sonido de lo más contundente, que sorprendió a quienes los veían por primera vez.

"Bonecarver" y "Aneuma" fueron los encargados de cerrar de madrugada un festival que dejó un muy buen sabor de boca a los asistentes. Seguro que ninguno de ellos se fue "Arrepentido".