Rosas rojas con espinas: la herida abierta por los resultados de las elecciones municipales aviva las crisis en las agrupaciones del PSOE de las Cuencas

Las cuencas mineras asturianas cumplen políticamente a rajatabla la teoría de los vasos comunicantes, como si los problemas se trasmitieran sin descanso por las galerías subterráneas de los pozos. Las llamaradas de un fuego en el pozo Barredo de Mieres pueden llegar al Fondón, en Langreo y de ahí al pozo Entrego, en San Martín del Rey Aurelio. Valga la metáfora.

Es lo que está pasando en el PSOE. La crisis de los socialistas se ha extendido por las principales agrupaciones de las cuencas, histórico granero de votos en apoyo al puño y la rosa. En Mieres se ha nombrado una gestora y los críticos arremeten contra el Secretario General de la Federación Socialista Asturiana y Presidente del Principado, Adrián Barbón, por no escuchar, dicen, sus demandas.

En la Cuenca del Nalón, el otrora todopoderoso partido socialista ha perdido miles de votos, lo que ha supuesto quedarse sin la alcaldía de Langreo, la cabecera de la comarca. Militantes socialistas han remitido un escrito a la dirección local exigiendo la convocatoria de una asamblea. Se trata de buscar culpables "aunque tal vez en el sitio equivocado", reconocen históricos socialistas. Tras las elecciones del 25M se celebró una asamblea que se cerró en falso con una razón tan peregrina como que las Escuelas Dorado, en Sama, sede de esa reunión, cerraban a las 21.00 horas. Se decidió que la discusión se retomaría tras las generales del 23J, pero el secretario general, Gregorio Lora, se encontraba de vacaciones. Al parecer la cita se celebrará a principios de octubre y en ella los afiliados buscarán respuestas. Quieren saber por qué se perdió la alcaldía. El PSOE sucumbió en todas las mesas electorales de Langreo en las municipales de mayo pero Adrián Barbón ganó en prácticamente todas las urnas esa misma noche. Dos meses después, María Fernández, exalcaldesa de Langreo, fue la más votada de Asturias en las listas al Senado.

Después de que IU ganase las municipales, la exalcaldesa, Carmen Arbesú, dimitió de su cargo como concejala por "discrepancias insalvables" con la dirección del partido. Arbesú aseguró que en ningún momento, durante la campaña, se sintió arropada por la ejecutiva local. En las urnas aparecieron decenas de papeletas del PSOE con el nombre de la cabeza de lista tachado. Hay quien asegura que hubo militantes socialistas que hicieron campaña contra su propia candidata. Desde el otro lado se afirma que ella no era la opción adecuada y que fue ella quien se desentendió de la dirección local y le reprochan esa actitud. Y ponen como ejemplo que, según afirman fuentes socialistas, "los últimos presupuestos municipales con Arbesú en la alcaldía se pactaron con Ciudadanos en una cafetería de La Felguera en una reunión en la que solo estaban la alcaldesa y su concejala de Hacienda, Patricia Fernández Sanguino". Afean que no se informara de ese encuentro a la dirección local y ni siquiera al resto de componentes del grupo municipal, entonces en el gobierno.

En el proceso preelectoral la confección de la lista tampoco ayudó. "No se respetó lo que se había votado en las primarias", aseguran algunos militantes. Un ejemplo fue el vicealcalde de Carmen Arbesú, Javier Castro, ahora concejal tras la dimisión de la cabeza de lista, que había quedado relegado a puestos bajos en las primarias pero que fue alzado en una reescritura de la candidatura.

En realidad nadie quiere saber por qué motivos se perdió la alcaldía, tan solo quieren culpables. Algo similar ocurre en San Martín del Rey Aurelio. José Ramón Martín Ardines logró mantener la alcaldía para los socialistas. Estuvo a punto de perderla tras cuarenta años pero libró gracias a que los grupos de la oposición (IU, PP, Agrupación de Electores de San Martín y Arranca San Martín) no lograron alcanzar un acuerdo. Ardines obtuvo los peores resultados del PSOE en la serie histórica de elecciones municipales. Perdió algo más de 1.000 votos respecto a 2019. En las generales del 23J San Martín volvió a votar socialista, con 1.500 sufragios más para la candidatura de Pedro Sánchez que los que había obtenido dos meses antes la de Ardines.

Los militantes también quieren explicaciones pero se sienten como si estuviesen esperando a Godot. "Aquí no hay noticias de dios porque dios es el alcalde". Quieren que Ardines les de explicaciones sobre esa pérdida de votos pero también de por qué no hubo un pacto para lograr un gobierno estable. El PSOE gobierna con seis ediles por cinco de IU, tres del PP, dos de la Agrupación de Electores y uno de Arranca San Martín. "Ardines es alcalde por eliminación, porque el resto no lograron alcanzar un acuerdo", critican militantes socialistas que entienden que el regidor y secretario general del PSOE de San Martín debe presentarse ante una asamblea, rendir cuentas y dar explicaciones. Este viernes se celebró una reunión y se ha planteado que el jueves se pedirá formalmente la convocatoria de un encuentro asambleario. Parte de la militancia está muy descontenta.

Es la resaca electoral con retardo; una carga de profundidad que nadie se atreve a hacer estallar hasta ver que ocurre con el gobierno central, aún en funciones.