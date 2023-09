El grupo municipal de Compromisu acusó ayer a la alcaldesa de Lena, Genma Álvarez (IU), de emprender "una huida hacia ninguna parte" al intentar "culpabilizar" al ahora partido en la oposición de la pesada deuda que arrastra el Ayuntamiento. Compromisu, partido que el mandato pasado estuvo en el gobierno, cifra esa deuda en tres millones.

La formación reprocha a la regidora que afronte la situación económica como si ella fuera una "convidada de piedra" en el Ayuntamiento y no "su máxima representante a todos los efectos y además gestora política del área económica". Afirman que eran conocedores "de que nos estaba echando la culpa de la situación ante quien le pedía explicaciones y por ahí no vamos a pasar. Por eso, salimos con la verdad y con datos. Lo de que todo lo bueno era ella y todo lo malo Compromisu ya no cuela". El partido acusa a Izquierda Unida de poner en marcha una "estrategia de la confusión".