La aldea clama contra los urbanitas: "Les molesta todo, el cucho y los cencerros", afirman los ganaderos

En pie de guerra por los "colonos". Así denomina la entidad Asturias Ganadera, defensora de la vida rural y el sector primario, a los nuevos vecinos "urbanitas" que están llegando a los pueblos de las Cuencas (especialmente tras la crisis del covid-19, que estalló en 2020). No a todos, en concreto a los que –siempre según la entidad– quieren "imponer sus normas" y "no respetan" las costumbres de la zona rural. "Les molesta todo, el cucho y los cencerros. Lo que quieren es convertir los pueblos en urbanizaciones de ciudad y no lo vamos a permitir".

