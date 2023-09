Un jubilado allerano que se gastó dos euros en su apuesta gana 78.000 en el sorteo de la ONCE

La fortuna vuelve a sonreír a Moreda. El vendedor Jesús Pascual Galán entregó anteayer en Moreda un premio de la ONCE de 78.875 euros, correspondiente al Euro-Jackpot. El acertante es un apostante que se gastó dos euros. Según ha podido saber este diario, se trata de un jubilado allerano.

Jesús Pascual Galán, conocido como "Chuso", no podía ocultar este miércoles su felicidad. "Estoy muy contento de haber dado un premio así", aseguró Pascual, que tiene su zona de venta en las inmediaciones de la iglesia de Moreda. Cerca de la administración de lotería que el pasado 22 de diciembre repartió casi 150 millones de euros, después de vender más de 40 series del Gordo de la Lotería de Navidad.

Langreo

El cupón Fin de Semana de la ONCE ya dejó este verano en Langreo un "Sueldazo" de 2.000 euros al mes durante 10 años, en el sorteo del domingo, 11 de junio. El vendedor de la ONCE Adrián Montes Pérez fue quien llevó a Langreo la suerte con este Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años que dio desde su punto de venta en la Calle Manuel Suárez de la Felguera (junto al centro de salud).