Menudo proyecto para Barros: jóvenes del centro Arkuos proponen convertir la Pista en una residencia para familias del Credine

Lo que leerán a continuación es mucho más que un proyecto. Es una propuesta con alma. Jóvenes y niños del centro Arkuos de Langreo, en el que se promueve su pleno desarrollo a través de la innovación pedagógica, han presentado ideas para mejorar espacios sin uso –o poco aprovechados– en el distrito de Barros. Lo han hecho a través de un plan europeo de participación, en el que también han colaborado jóvenes de Italia y Alemania. Al grano: proponen rehabilitar la antigua Pista (una discoteca ya clausurada) como residencia para los familiares de pacientes del Credine. También una serie de mejoras en el centro social de mayores, quitar barreras arquitectónicas y promover los encuentros intergeneracionales. El alcalde de Langreo, Roberto García (IU), escuchó atento la presentación de las jóvenes. "Tomamos nota, son grandes ideas", afirmó.

¿Y dónde, si no en Arkuos, iban a nacer estos proyectos? El centro, que gestiona la Fundación Cruz de los Ángeles ha sido un laboratorio creativo de la Nueva Bauhaus de Europa –que promueve la arquitectura para la mejora en la calidad de vida de la ciudadanía–. Y estos planes concretos nacen de sendos proyectos "Erasmus+". El primero lleva por título "Entornos sostenibles europeos pensados y creados desde una perspectiva joven" –en el que han participado un grupo de 22 jóvenes italianos, alemanes y españoles–. El segundo, que nace de la colaboración entre mayores y los jóvenes de Arkuos (de 13 a 25 años), se denomina "Van xuntase: propuesta comunitaria con identidad y futuro".

Y de "xuntase" nació el plan que presentaron Deva Alonso y Carlota Martínez para la mejora del centro social de Barros. "Queremos que sea un lugar más amable y sostenible", explicaron. Entre las ideas de los jóvenes de Arkuos está "poner placas solares" y también mejorar en acceso y eliminar todas las barreras arquitectónicas; sobre todo en los aseos. Con el edificio listo –propusieron respetar y cuidar la estructura, "por su valor histórico–, las jóvenes llamaron a la organización de programas intergeneracionales "para que podamos aprender de nuestros mayores, y también enseñarles cosas nosotros".

Más ambiciosa es la propuesta que presentaron Lucía Nieto y Jimena Lombardero: la creación de la residencia para familiares de pacientes del Credine. "Consideramos que es importante que los pacientes tengan cerca a sus familiares", afirmaron. Consideran que es uno de los pilares tanto para la mejoría de los pacientes como para aliviar la vida de sus cuidadores más cercanos. También llamaron la atención sobre mejoras básicas en las barreras arquitectónicas, como la eliminación o acondicionamiento de las farolas de la acera de acceso.

El alcalde, Roberto García, no pudo evitar comentarlo: "Me llama la atención que estas niñas sí se hayan dado cuenta de ese problema y que los que pusieron en marcha este proyecto del Credine no lo hayan hecho... De verdad, a lo mejor deberían estar ellas al frente. Es cierto que se necesitan cambios, porque el distrito está como hace veinte años", apuntó. El director de Juventud del Principado, Francisco de Asís, mostró su "satisfacción" por conocer de primera mano proyectos "que nacen del constructivismo y el trabajo colaborativo para la mejora social".

Colaboración

Tan colaborativo que traspasó fronteras. Entre los jóvenes europeos que han colaborado están Giulia Scarel, estudiante de la Universitá Ca’Foscari Venice; Diana Dobre, graduada en Bellas Artes y Michela Borsato, estudiante de Marketing. Participaron en la presentación; Gulia se emocionó. Fue paciente de neurología, así que siente el proyecto "como una parte de mí". Una propuesta con alma, ya lo decíamos al principio.