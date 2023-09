"Asturias del alma mía" es el título del espectáculo que la cantante Tina Gutiérrez ofrecerá este sábado, 30 de septiembre, en la Casa de Cultura de Pola de Laviana. En el recital la lavianesa Catarina Valdés también recitará una serie de poemas, propios y de Tante Blanco y Miguel Allande

El concierto comenzará a las 19.30 horas. La soprano contará con el apoyo de Xaime Arias y Kiko Delgado al piano y a la flauta. Gutiérrez interpretará canciones "que llevo en mi alma, que no canto de forma regular, pero que forman parte de mí. Mi padre era minero, mis abuelos también lo eran, y ahora que apenas quedan minas, quiero cantarle, también al mar. Así, aparecerán en el espectáculo temas como "Soy asturianina", "La mina" o "Cuando marches de Asturias", esta última un canto de esperanza para los jóvenes que tienen que dejar la región en busca de un futuro.

"Me gustaría que fuese un espectáculo emotivo", explica Tina Gutiérrez, que siempre apuesta por vincular música y poesía, porque "si la poesía no existiera, tampoco lo haría gran parte de las canciones. Yo no tendría temas, por eso animo a la gente a que se anime a escribir, a hacer poesía".