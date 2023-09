Mieres abre este sábado su "Caja de resistencia", ese proyecto con el que el Ayuntamiento queire apoyar al sector cultural contratando a artistas que han sido vetados en otros municipios y comunidades autónomas. Lo hace con Paco Bezerra, que se cayó de la programación de los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso (PP). Será a las 20.00 horas en el Auditorio "Teodoro Cuesta" con la lectura dramatizada de "Muero porque no muero (la vida doble de Santa Teresa)", obra en la que Teresa de Jesús vuelve a la vida quinientos años después de su muerte sin cuerpo en el que encarnarse. La obra de Bezerra -Premio Nacional de Literatura Dramática 2009 y Premio SGAE de Teatro Jardiel Poncela 2021, entre otros reconocimientos- narra la supervivencia de Teresa de Jesús mientras se busca a sí misma e intenta sobrevivir en la sociedad contemporánea.

El Ayuntamiento de Mieres pidió voluntarios para participar en esta lectura dramatizada y la respuesta fue tal que en apenas unas horas ya se había cubierto el cupo de 45 participantes. En el escenario del "Teodoro Cuesta" habrá vecinos de Mieres y otras zonas de Asturias, pero también de distintas comunidades autónomas. Desde Madrid, Galicia, Castilla y León, Andalucía, País Vasco, Aragón y Extremadura, que han querido viajar hasta la capital del Caudal para sumarse a la iniciativa. El autor ha ensayado con ellos los dos últimos días.

Tras la representación, Paco Bezerra mantendrá un encuentro con el público.

De este modo la "Caja de resistencia" puesta en marcha por la concejalía de Cultura que dirige Rocío Antela, cumple nada más empezar sus dos objetivos fundamentales. Por un lado, dar cobijo a esos autores que han sido rechazados "por cuestiones ideológicas" y por otro, extenderse por España.

Rocío Antela defiende el proyecto porque "no podíamos mirar a otro lado mientras otros gobiernos ponían en marcha un autoritarismo cultural". No se trata solo de un acto de reivindicación política de apoyo a colectivos como el LGTBI, que también, sino que la concejala lo entiende además como un apoyo económico a esos profesionales que se quedan sin trabajo y por tanto sin ingresos, cuando su concierto, su representación o su exposición se cae de una programación cultural. "Detrás de cada cancelación no solo hay un título de una obra o un nombre artístico, hay un colectivo de trabajadores", subrayó la edil.