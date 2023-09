Luz verde a la mejora del campo de Los Llerones en Sama, que estrenará césped a principios de año

La obra de sustitución del césped de campo de Los Llerones, en Sama, "está a punto de adjudicarse y "la intención es que el nuevo césped pueda estar disponible a principios de año". Fuentes de la Consejería de Educación del Principado explicaron este viernes que su departamento y el Ayuntamiento de Langreo "han acordado articular un instrumento jurídico que siente las bases para acometer la obra de sustitución del césped deteriorado del campo de fútbol Los Llerones, que está vinculado al IES Jerónimo González, de Sama". Los trabajos tienen un presupuesto de 240.000 euros, que el Principado y el consistorio financiarán al 50 por ciento.

Se trata de una obra que lleva tiempo pendiente y que es muy esperada en el concejo, especialmente el Alcázar C. F.. El anuncio llega después de una reunión entre los directores generales de Centros, Red 0-3 y Enseñanzas Profesionales, Eva Ledo, y de Infraestructuras y Tecnologías Educativas, Julio Vallaure, con los concejales langreanos Pablo García (Deportes) y Paula Díaz (Hacienda), junto a técnicos de ambas administraciones.

Tras la referida reunión, la concejal de Hacienda aseguró que "todo sigue su curso y ni hay ningún problema para que el proyecto salga adelante".

De este modo, se desbloquea una situación en la que Ayuntamiento y Principado se habían echado mutuamente la culpa del retraso. Ocurrió durante el pasado mandato, cuando las dos administraciones tenían el mismo color político (PSOE).

La obra de los Llerones está presupuestada en 237.009 euros. La inversión debe pagarse a medias entre las administraciones regional y local. El Principado elaboró tiempo atrás el proyecto, pero, cuando lo tenía listo, el Ayuntamiento no disponía de fondos para realizar su aportación. El gobierno local de entonces culpó a Educación de haberse retrasado en la redacción de ese proyecto, demora que no permitió a las arcas municipales asignar dinero. El consistorio argumento que, aunque el Ayuntamiento tenía reservada una partida de 120.000 euros para las obras, ese dinero formaba parte de un plan de inversiones (pactado entre el gobierno socialista de Langreo y los concejales de Ciudadanos) que caducaba en diciembre de 2022. Para esa fecha, Educación aún no tenía listoel proyecto. Cuando sí lo tuvo, culpó al Ayuntamiento de no tener el dinero disponible. Ahora Principado e institución local han alcanzado un acuerdo.