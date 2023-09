El Mono Burgos: "Mieres es un sitio ideal"

"Hay que desconfiar del compañero, aunque sea Messi, que también falla, porque si desconfío de mi compañero le voy a ayudar mejor". Es una de las lecciones que ofreció ayer Germán, el Mono Burgos, a los cadetes del Club Deportivo Turón. Con una temperatura de más de 30 grados los chavales no dieron ningún síntoma de fatiga. Sabían que estaban haciendo un entrenamiento histórico, dirigido por una leyenda del fútbol mundial. "Es un tremendo segundo entrenador, con el Cholo (Simeone) tuvo unos años muy buenos y como portero era un crak", resumía Pelayo Gómez, uno de los porteros del Turón, aunque él es de Pola de Lena. Fue escuchar eso y el Mono Burgos no pudo más que chocar su puño de nudillos tatuados con el del chaval. Pelayo se acercó a él nada más acabar el entrenamiento. Le pidió una foto y el que fuera un icono en el Atlético de Madrid le dijo, "sí, venga, nos hacemos un selfie".

Firmó camisetas, pelotas, papeles, todo lo que le dieron. Eso sí, después de entrenar. Alguno de los chicos se acercó antes de la sesión a pedirle un autógrafo y amablemente le dijo que no, que después. Lo profesional estaba antes de todo.

A las cinco de la tarde, con un sol de justicia, el Mono Burgos, vestido de negro, con chaqueta de manga larga y su sempiterna gorra, comenzó un entrenamiento que es su regalo al Club Deportivo Turón. Tras los ejercicios, se retiró a la sombra de las gradas, encendió un pitillo (procurando que los jugadores no le viesen fumar) y confesó que "Mieres es un lugar ideal". Empapado de sudor explicaba que le había encantado la zona, que le gusta la montaña y que es "más de frío que de calor".

El Mono Burgos llegó a Mieres a visitar a Rodolfo Pereira, entrenador argentino del Turón. "Le conozco de toda la vida, empezamos juntos en el Ferro Carril Oeste (uno de los equipos históricos de Argentina) y ahora hay posibilidad de que se integre en nuestro plantel técnico, así que me dijo que tenía un equipo y yo, que siempre estoy diseñando ejercicios, quería probar una cosa nueva, así que vinimos a hacerlo con los chavales". Esa novedad que por primera vez hicieron los cadetes del Turón es "un ejercicio de creación de espacios, superioridad numérica y definición". "Salió mejor de lo que me esperaba", confesó. Ya antes de comenzar se lo había dicho a los jugadores, "si sale mal no pasa nada, porque igual puede surgir otro ejercicio". No fue así, lo clavaron, con varios goles incluidos. Toda la práctica quedó grabada por el equipo del Mono Burgos, que viajó a Mieres con su "staff". "Ahí se lo dejo, es un regalo que les hago para que lo repitan 170.000 veces", arengó a los chicos al finalizar el entrenamiento.

El carismático jugador, que ha aparcado también al rockero melenudo que fue, se siente querido. "El público agradece cuando te das contra los palos, te dan un balonazo en la cara y te quedas ahí, te dejas la piel en el campo, pero no todo el mundo puede hacerlo". Él sí, por eso es un mito.