Las estrategias para prevenir incendios: el uso de biomasa en la térmica de La Pereda, un cortafuegos para Asturias

El conejo Fidel es un personaje creado en 1962 por el Ministerio de Agricultura como adalid para las campañas contra los incendios. Este rústico agente forestal lleva seis décadas reclamando responsabilidad para evitar que el fuego destruya los montes. Es, además, el protagonista de una exposición itinerante sobre la prevención y extinción de incendios que desde ayer puede visitarse en el campus de Mieres.

Más allá de la importancia de seguir los consejos de Fidel, en Mieres estuvo ayer Elena Hernández Paredes, ingeniera de Montes y jefa de servicio en el Área de Defensa Contra Incendios Forestales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Avaló la importancia de las campañas de información y abogó por involucrar a los habitantes del medio rural en la tarea de evitar incendios. También defendió los beneficios que puede acarrear en este objetivo el aprovechamiento de la biomasa, con proyectos del estilo del que Hunosa abordará próximamente en la central térmica de La Pereda.

"El usos de la biomasa forestal como combustible para generar energía nos parece perfecto. Cualquier uso sostenible del medio natural que fije población es positivo y suma", apuntó Hernández Paredes. Sobre la relación con la contención del fuego, quiso aclarar que para ella es "peligroso" utilizar la expresión "monte limpio". "No debe confundirse con un jardín", subrayó. Ahora bien, reconoció que la biomasa "es un recurso para contribuir a la prevención de incendios y aligerar la carga de combustible", Y es que recalcó que en España la superficie forestal está aumentando debido en parte al abandono del mundo rural.

La gestión de los incendios forestales es una cuestión compleja, "que hay que abordar desde distintos ámbitos", advirtió la responsable ministerial. Para establecer las causas "hay que potenciar los equipos de investigación para que nos puedan dar claves". La acción del hombre está detrás de la mayoría de los incendios, bien por negligencia o por intencionalidad. Los intencionados alcanzan el 60 por ciento del total: "Pero no hay que quedarse en la intencionalidad. Es necesario conocer las motivaciones que hay detrás". Más allá de las singularidades que pueda haber en Asturias, en el conjunto del país se ha constado que esas motivaciones están estrechamente ligadas al territorio, a sus condiciones socioeconómicas y culturales. "En ese ámbito es en el que hay que trabajar. No podemos buscar una clave única. Hay que trabajar en función de los intereses de la población, concienciar y sensibilizar. Las administraciones tenemos que regular y proteger a las personas y a los bienes, pero la población tiene sus propios intereses y hay que encontrar un punto de encuentro".

Hernández Paredes es partidaria de involucrar a la población rural en la prevención de incendios. Los montes comunales que reclaman en Morcín y Laviana pueden ser una herramienta útil. "La implicación de la población rural es muy importante para conciliar intereses y seguir aprovechando los recursos forestales. Pero siempre debe hacerse bajo el paraguas y las indicaciones, en este caso, del Principado", señaló. Y añadió: "El fuego es una herramienta de gestión del territorio. No es malo per sé. Hay que saber manejarlo, y en todos los países del mundo se utiliza para ello. Lo que hay que hacer es insistir en que se debe utilizar de la manera adecuada para evitar daños no deseados".