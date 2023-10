Langreo exige reforzar el servicio de autobús entre Laviana y Gijón

El alcalde de Langreo, Roberto García, reclama al Consorcio de Transportes del Principado de Asturias (CTA) reforzar la línea de autobús Laviana-Gijón: "Hemos pedido en varias ocasiones una solución para las demandas que desde hace más de un año están haciendo los usuarios del servicio, en especial, estudiantes y trabajadores".

El regidor se reunió con estudiantes afectados por esta incidencia, que le manifestaron "su indignación por los graves problemas que está generando la línea como consecuencia de la falta de plazas en el autobús, lo que provoca grandes trastornos en los usuarios, ya que no pueden llegar en hora a su centro de estudio o trabajo. Es una situación que se ha agudizado en los últimos años, hasta el punto de que numerosos usuarios se quedan, día a día, en tierra", explicaron los responsables municipales.

El equipo de gobierno local aseguró que ha propuesto como solución que "se aumente el número de plazas disponibles mediante sistemas de refuerzo en aquellas franjas horarias que así lo requieran, de forma que ni un solo usuario vea limitado su derecho a hacer uso del transporte público en el día y la hora que así lo requiera".

Para el alcalde de Langreo, "si no damos este servicio se acabará cogiendo el coche particular. No es comprensible que hablemos de ciudades sostenibles y digamos que priorizamos el transporte público, si luego no se oferta un servicio digno que nos permita acudir a nuestras responsabilidades porque falta previsión", señaló.

Universitarios

Tras la reunión mantenida con los afectados, el gobierno local solicitó un autobús más para dar servicio sólo a los universitarios, con salida a las 13.30 horas de Laviana y regreso a las 20.00 horas desde Gijón, prestando el mismo servicio que ya se cubre en horario de mañanas. Sería éste un autobús que se sumaría al que ya existe como servicio general.

Los viajeros de la línea ya habían manifestado con anterioridad sus quejas por la escasez de servicios de refuerzo en las horas de mayor actividad en el itinerario Laviana-Gijón.