"Lo único que nos une en este país es la pista de baile"

Hace años que Rocío Saiz se quita la camiseta en el escenario cuando canta "Como yo te amo", de Rocío Jurado. Lo hizo en Murcia, en un concierto del Orgullo LGTBI, y un inspector de Policía paró la actuación. Luego vendría lo de Marc Ros ("Sidonie") desnudo (salvo sus pinkis) en el escenario o Eva Amaral, enseñando el pecho en el Sonorama. Rocío Saiz llega a Mieres para participar en el festival "Fiasco" y lo hace de la mano de "Caja de Resistencia", esa iniciativa puesta en marcha por la Concejalía de Cultura que dirige Rocío Antela para contratar a artistas que han sido censurados en otros lugares. En Mieres nadie parará la pinchada de Rocío Saiz –el sábado, en el "TC28", a partir de las 23.30 horas– si decide quitarse la camiseta, y si no lo hace, tampoco. Con lo que se le vino encima después de lo de Murcia, prefiere hablar de otras cosas.

–¿Cómo es una pinchada de Rocío Saiz?

–Pues inolvidable. Es una mezcla de un bautizo, una boda y de estar bailando en una discoteca. Todos estamos fatal, todos tenemos una vida muy precaria. Lo único que sabemos hacer en España es unirnos en la pista de baile. Sonarán cosas antiguas, de cuando ibas al camping con tu familia y había una discoteca en la que te hacías pasar por heterosexual para ligar y te enamorabas y esas cosas. Vamos, Rocío Jurado, "Mambo number five" y esas cosas. Una cosa 360 pero sin reggeton.

–Llega a Mieres para pinchar en "Fiasco" dentro del ciclo "Caja de Resistencia".

–Y es maravilloso. Además, me encanta que sea Mieres donde se haya puesto en marcha el ciclo de "Caja de resistencia". Me mola que no sea en una gran ciudad; las cosas subversivas se hacen desde los márgenes, no en las grandes ciudades, en las que ahora no se puede vivir ni pensar.

–Ya, la velocidad, la rapidez y todo eso.

–No, no, es que hay muchas ciudades en las que gobierna la derecha en coalición con la ultraderecha.

–Ah, vale, iba por ahí. En Gijón, la alcaldesa ha echado a Vox del gobierno.

–Ser mujer también te sitúa en el margen y te da otro punto de vista. En lo fascista siempre hay un punto patriarcal. No seré yo quien ponga de ejemplo de vida a Macarena Olona, pero se dio cuenta de que estaba en un sitio donde no debía estar.

–A usted la han censurado, pero ¿se ha censurado a usted misma?

–Es que estamos viviendo una involución moral absoluta y llega al punto que tienes miedo a decir lo que piensas. Escribí una canción que se llama "Autocensura".

–No me creo que Rocío Saiz se autocensure.

–Uf. He tenido unas broncas tremendas en Twiter. Lo tuve que dejar porque yo he venido a este mundo a pasármelo bien.

–Participa en un festival que lleva por nombre "Matria" y en el que son todo mujeres. ¿Es necesario hacer un programa solo femenino?

–Esa pregunta es un poco machista y no me la habrías hecho si en el festival solo participasen hombres.

–"Touché". De acuerdo. ¿Piensa que la música debe ser combativa?

–La responsabilidad de los artistas es no ser políticamente correctos, eso hará que la población sienta cosas. El fascismo siempre ha luchado contra la cultura.

–Ser incómodo para el sistema tiene sus consecuencias.

–Ser activista o subversiva hace que pierdas curros, amigos, familia. Hay parte de mi familia con la que no me hablo.

–Pero en el fondo usted ha entrado en el sistema, la programan en los grandes festivales...

–He entrado porque llevo currando desde los 16 años y he entrado cobrando una mierda. Hay promotores que han abierto la mente y nos dan oportunidades pero tengo claro que el sistema terminará echándome.

–¿No se ve viviendo de la cultura con 60 años?

–No. No sé de qué viviré, pero de la cultura no.

–¿Qué busca Rocío Saiz cuando se sube a un escenario?

–Tengo claro que no soy una gran cantante. Yo no vengo a vender discos, solo pretendo hacer el mundo un poco mejor, y en estos años hemos logrado tejer redes de ayuda a gente en situaciones complicadas. Lo que me ha quedado claro es que en este país lo único que nos une es el baile. En la pista todo el mundo es igual, libre, sin importar el género o la orientación sexual.