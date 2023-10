La Policía Local de Laviana lleva sin coche desde hace una semana

"No podemos ir, no tenemos coche, está en el taller". Es la respuesta que dan en la Policía Local de Laviana cuando se les reclama para una intervención. Lo ha comprobado, y denunciado, el portavoz municipal de Foro en el concejo, Roberto Vázquez,

"Llamé tres veces por distintas cuestiones y me contestaron lo mismo, al final pregunté desde cuándo llevaban así y me dijeron que seis días", explicaba Vázquez este domingo. El portavoz de Foro reclamó la presencia policial al encontrarse un caballo en una carretera del concejo, volvió a llamar para denunciar que unos motoristas británicos habían aparcado sus vehículos en la parada del autobús de Barredos. La última llamada, ayer mismo, fue cuando al pasear por el monte se encontró unos perros de caza. La respuesta, la misma.

La Policía Local de Laviana solo dispone de un vehículo, "que se compró en Valencia de segunda mano hace cuatro años" , asegura Vázquez. El portavoz de Foro explica que "en 2018 el Ayuntamiento aprobó la compra de un coche nuevo para la Policía pero no se llegó a hacer nunca".

Así que ahora mismo, hasta que el coche salga del taller, los agentes solo pueden patrullar a pie por Pola de Laviana y acudir a las incidencias que ocurran en la capital del concejo.

"Estamos totalmente desatendidos", denuncia Roberto Vázquez. Y añade que este no es el único problema que tiene la Policía Local. "Llevo denunciando sus carencias desde que entré en el Ayuntamiento, pero nadie me hace caso", relata. Entre esas carencias está la falta de uniformes. "Entraron a trabajar dos auxiliares de Policía, de forma temporal, y tuvieron que quedarse en la oficina, no pudieron salir a la calle porque no había uniformes para ellos", asegura el portavoz de Foro.

Vázquez no ha sido el único que ha denunciado estos problemas. El pasado mes de julio, el sindicato CSIF hizo público su malestar por la "falta de medios" de la Policía Local de Laviana. Aseguraban entonces que los doce agentes del cuerpo municipal sólo disponen de dos motos y un coche. Este último vehículo, apuntaron fuentes sindicales, "ha estado durante varias semanas sin ITV". Se trata del mismo coche que ahora está averiado en el taller.