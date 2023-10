Músicos "A Mansalva" en Langreo: la escuela felguerina ya suma 200 alumnos

"Nací rockero". Martín Alonso lo tiene claro. Es de La Felguera, tiene ocho años y lleva dos estudiando batería "porque siempre se me dio bien la percusión y rock y percusión es igual a batería". Con esa idea se apuntó a clase en la escuela de música "A Malsalva", que dirige Pablo Carrera.

El chaval reconoce que "al principio te lías con los pies y las manos y cuando va pasando el tiempo te lías igual pero menos, porque ya no eres novato". Él lo que tiene son ganas de aprender y seguir mejorando. "No pienso en tocar en un grupo ni nada de eso, hay que mirar el presente, el futuro ya se verá por dónde viene", reflexiona.

A Martín le apasiona la música, escucha de todo, hasta algo de reggaeton de vez en cuando. "A ver, yo soy de música", explica, para inmediatamente zanjar, "pero para tocar, tiene que ser rock".

El responsable de que el pequeño Martín se convierta en un auténtico baterista es Diego Prieto, cantante de la banda de metalcore "Teksuo" y que ejerce de profesor de batería y de guitarra en "A Mansalva". Prieto combina los ensayos y los bolos con su banda por toda España con las clases en La Felguera.

En cuanto Marín acaba su clase, el profe cambia de aula. Le espera Aitor González, de once años. Es su primer día en la escuela y quiere aprender a tocar la guitarra, "siempre me gustó, siempre quise hacerlo y ahora me he decidido a venir a clase", explica.

Tras una hora la guitarra ya empieza a sonar, se reconoce perfectamente el clásico "Smoke on the water", la primera canción que todo guitarrista aprende a tocar. Es parte de los deberes que se lleva para casa, mejorar ese punteo e ir aprendiendo los distintos acordes.

También será necesario que cambie de guitarra. Aitor tiene una guitarra eléctrica modelo Stratocaster "pero es demasiado pequeña", explica el profesor a la madre del alumno. El chaval, antes de ponerse a comprar nada, comenta que tiene en casa otra guitarra, una española, que le puede servir para tirar una buena temporada.

Mientras, en la clase de al lado, Fernando Valle juega con un grupo de peques. Es la clase de música y movimiento. El aula se vaciará en unos minutos porque llegan las pandereteras para la clase de Laura Ruiz.

Música tradicional

En esta escuela de La Felguera se puede estudiar desde el rock que le gusta a Martín hasta bailes de salón, pasando por canto, zanfona, acordeón, bajo, piano, o baile tradicional. Y claro, gaita, que ahí empezó todo.

En 2016 Pablo Carrera paseaba por La Felguera pensando que necesitaba un pequeño local, un aula, para impartir sus clases de gaita. Se encontró un espacio de 300 metros cuadrados divididos en dos plantas y se vino arriba. Decidió montar una escuela que en la actualidad tiene 200 alumnos desde los cuatro a los 70 años y de la que ha nacido la banda "Gaiteros del Carbón".

"Esa sería la mayor satisfacción, que dentro de un tiempo veas a un grupo tocar en cualquier lado y digan que se conocieron aquí", dice Carrera. Llegará, con tantos alumnos más de una banda nacerá en esas aulas.