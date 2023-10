El soterramiento en Langreo "está parado, no vemos avances", denuncian los vecinos

Las últimas promesas alcanzaban a que el soterramiento de las vías del tren de la línea de ancho métrico, la antigua Feve, Gijón-Laviana, a su paso por Langreo, estaría concluido a finales de este año y que el tren ya circularía bajo tierra en La Felguera en el primer trimestre de 2024. Los vecinos sonríen, "por no echar a llorar", cuando se les pregunta por las obras. "Esta todo parado, no vemos ningún tipo de movimiento en los trabajos", lamenta David García, portavoz de la Plataforma por el Soterramiento de Langreo y presidente de la asociación de vecinos de Langreo Centro. "Los compromisos no se cumplen, pasa el tiempo y no vemos avances", dice.

Lo único que saben es que desde el Instituto de Transición Justa, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, "han solicitado al Ayuntamiento de Langreo que se sume una adenda al convenio del soterramiento", explica al portavoz vecinal. Esto supone una modificación que para García "llevará a una prórroga en los plazos, que no se van a cumplir". La plataforma lamenta todas las trabas con las que se están unas obras "que al final vamos a acabar pagando los vecinos de Langreo". Urbanización David García reclama que se retomen los trabajos y se cumplan los plazos prometidos. También pide, en este caso al Ayuntamiento de Langreo, que aclare su postura sobre los terrenos que quedarán liberados con el soterramiento, la conocida como "parcela de los contenedores". "Seguimos esperando que la nueva Corporación negocie el proyecto de urbanización de esos terrenos con el Principado y nos digan qué va a pasar ahí", explica el líder vecinal. Hace un año, en noviembre de 2022, la entonces alcaldesa de Langreo, la socialista Carmen Arbesú, se reunió con el presidente del Principado, Adrián Barbón, y anunciaron que la urbanización de esos terrenos comenzaría de manera inminente. Los vecinos piden al nuvo gobierno, de IU, que aclare en qué quedó aquello. Las obras fueron adjudicadas septiembre del año pasado por 6,7 millones de euros y un plazo de ejecución de quince meses, con lo que deberían estar en su recta final. La actuación, que abarca dos kilómetros lineales de terreno, generará un gran bulevar, con un paseo peatonal rematado con zonas verdes, carriles bici y distintos elementos de mobiliario urbano, a la vez que se mejorará la integración con la trama urbana ya consolidada, en cuyos límites se ampliarán aceras y se incrementará la accesibilidad. Las labores de urbanización incluirán también jardinería, iluminación y zonas de ocio, que también podrá albergar espacios dedicados a juegos infantiles o áreas de gerontogimnasia. Esta actuación, que supone también el acondicionamiento del vial de acceso a Valnalón, permitirá ordenar los tráficos urbanos en el entorno y se crearán varias zonas de aparcamiento en superficie. Lo único que se ha visto en la zona son los trabajos en ese nuevo vial de acceso a Valnalón, y no con mucho éxito. La ladera se vino abajo en un par de ocasiones y se ha tenido que modificar el proyecto. Los vecinos "seguimos sin saber qué se va a hacer en esa zona donde se supone que tenía que haber zonas verdes y demás", asegura David García. Los vecinos están cansados. Los trabajos del soterramiento de las vías de Feve en Langreo comenzaron a finales de 2009 con un presupuesto de 55 millones de euros con cargo a los fondos mineros y un plazo de ejecución de treinta meses. El presupuesto y los tiempos se han multiplicado.