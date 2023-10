Eduardo Fernández, pregonero en Lena: "Lo rural es la esencia de cualquier sociedad"

Poco hay en el mundo que los lenenses sientan tan suyo como las fiestas de Les Feries de Nuestra Señora del Rosario. Una romería de otoño que ha sabido mantener su esencia, ligada a la ganadería y la gastronomía (el plato tradicional son los callos), sin perderse con el paso de los años. El investigador Eduardo Fernández, responsable de un grupo sobre energía fotovoltaica en la Universidad de Jaén, abrió ayer el programa central de la fiesta con un sentido pregón: "En todo lo que esté por venir, Las Ferias deberán seguir siendo un momento de encuentro sensacional para todos los vecinos" y para los de fuera.

Eduardo Fernández recordó Les Feries de su infancia. Cuando en el establecimiento hostelero familiar, en Sotiello, olía a callos. "Se cocinaban kilos y kilos (del plato), que luego degustaban vecinos de todo el concejo", apuntó el pregonero, en un acto que tuvo lugar en el teatro Vital Aza. Hilando con aquellos años tan felices, el pregonero reivindicó las escuelas rurales. Alabó "el tipo de educación que tuvimos, tan personalizada".

Y llegó el instituto, y después la universidad. De esta época, el investigador recordó a sus amigos más cercanos. Los que hizo entonces y mantiene ahora. "Las Ferias de aquella época eran salir y pasarlo bien. (...) Contrariamente a este momento en el que abro (la fiesta), entonces nosotros salíamos a cerrar; siempre nos pillaba el sol", apuntó.

"Las terceras ferias que me gustaría mencionar son las que están por venir. Reivindico el mundo rural, al que considero es la esencia de cualquier sociedad. No tanto como los urbanitas, que tienen valores muy similares en todo el mundo y que no representan, en mi humilde opinión, la verdadera riqueza de una nación o región", apuntó el pregonero. Cerró su intervención con un "¡puxa Asturias!, ¡puxa la Pola!... y felices Feries a todas, todos y todes".

El programa continuará hoy con misa al mediodía, actividades deportivas y culturales por la tarde y música por la noche. El grupo "Players" y trío "Fusión" amenizarán la verbena.

Las ferias del ganado tendrán protagonismo durante el fin de semana. Mañana, se desarrollará el certamen "Puerta de Asturies", que contará con más de 200 animales, la mayoría, reses de vacuno. El sábado será el mercado. Ambas citas en el Masgaín. Todas las noches habrá verbena, la de mañana a cargo de la orquesta "La Resistencia" y el dúo "Nuevo Día".