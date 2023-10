El gobierno de Mieres pide al PP que "deje de acosar" a Emutsa

El gobierno de Mieres (IU) lamenta que el PP "siga adelante con su particular campaña de acoso y derribo contra la Empresa Municipal de Transportes de Mieres (Emutsa)". "La derecha no cree en el transporte público, hace años se empeñaron en cerrar Emutsa, y el PP de Mieres no pierde oportunidad para seguir lanzando ataques contra la empresa pública", señaló el concejal responsable del área de Desarrollo Urbano Sostenible y alcalde en funciones, Manuel Ángel Álvarez. El edil recordó que, frente al "acoso y el empecinamiento del PP contra Emutsa", el gobierno local reafirma su compromiso con este importante servicio público. "Para el gobierno de Mieres el transporte público es una apuesta estratégica tanto desde el punto de vista de la cohesión territorial como en el marco de la movilidad sostenible", señaló el edil. Apuntó que el plan de renovación y modernización de la flota ha permitido adquirir 10 nuevos autobuses en los últimos cuatro años. El PP sostiene que Emutsa se encuentra en una situación financiera "crítica". Por ello, el principal grupo de la oposición reclama al equipo de gobierno de IU "medidas inmediatas" para evitar "un colapso económico que ya lleva cinco años en desarrollo".