La izquierda pide desde el Pozu Fortuna que se pare "la masacre" de Palestina

Los vecinos del valle de Turón, en Mieres, rehuían pasar cerca de la caña del Pozu Fortuna para no oír los lamentos que salían de las entrañas de la tierra. No son las primeras líneas de una novela de misterio en las que las ánimas del purgatorio atemorizan a los paseantes, es la realidad, la más cruda realidad. "Si hubiera un infierno no puede ser peor que esto", resumió ayer la concejala de Memoria Democrática de Mieres, Nuria Ordóñez. El Pozu Fortuna es una de las mayores fosas comunes de la España franquista, un lugar al que fueron arrojadas vivas entre 300 y 400 personas, republicanos que perdieron la vida por sus ideas y en defensa de la democracia.

El frío lo sigue inundando todo en Fortuna, ahora templo en memoria de la libertad. El viento helador parecía recordar ayer que no hay que dejar lugar al olvido. La entrega de los XV Galardones Pozu Fortuna, "símbolo de la barbarie", como se repitió en varias ocasiones durante los discursos, sirvió también para mostrar la solidaridad de la izquierda asturiana con el pueblo palestino, "que está siendo víctima de una masacre". Los galardones aunaron este año la lucha por las libertadas en todos los frentes, el regional y el nacional, con un especial acento feminista, y el internacional. Así, recogieron los galardones Pablo García, presidente honorífico de la Federación Socialista Asturiana (FSA) y primer alcalde democrático de Laviana; la vallisoletana María Jesús Izquierdo, historiadora, investigadora y divulgadora de la Memoria Democrática, y la asociación Amicale des Anciens Gerrilleros Espagnols en France, representada por Rodolfo Rubiera. Pablo García nació en 1934 y en la década de los 60 inició su trayectoria en el Partido Socialista hasta llegar a ser vicesecretario del PSOE en Asturias en la clandestinidad. Pablo García fue también Paulino, el zapatero de Barredos. La trastienda de su zapatería se convirtió en "escuela de la libertad y casa de cultura". "Entre zapatos y remiendos enseñó a leer y a escribir, prestando libros para combatir la ignorancia, la gran aliada de las dictaduras", reza el texto de la distinción. El homenajeado habló ayer por boca de Jesús Sanjurjo, secretario general de la FSA en la Transición, que agradeció el reconocimiento y transmitió un mensaje del presidente del Principado, Adrián Barbón, que este año no acudió al acto al coincidir con la entrega del premio al Pueblo Ejemplar de Asturias. María Jesús Izquierdo se mostró honrada por el reconocimiento a la labor memorialista realizada en Castilla y León. Centró su intervención en reivindicar la ingente labor de las mujeres en la lucha antifranquista. "No solo estuvieron en la retaguardia, sino que también fueron guerrilleras", recordó. Apuntó además la historiadora que "sin las mujeres no hubiese sido posible organizar ningún tipo de resistencia contra el franquismo". Un discurso en femenino para traer también a la memoria el papel de las olvidadas. Rodolfo Rubiera, por su parte, celebró el premio como "un gesto de fraternidad que nos conmueve, porque el Pozu Fortuna es más que un lugar de memoria, es un lugar de historia, la que se debe estudiar rigurosamente y transmitir". Este sábado fue frío y luminoso en Turón, pero también cálido por los reencuentros de viejos amigos, por los versos de Ángel González y las canciones de Julio Ramos. Luego, el silencio para arrojar claveles por el mismo lugar por el que otros arrojaron a personas.