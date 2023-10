El incansable CIS

Tenaces, persistentes, infatigables, así podríamos denominar a los personajes de la película "Centauros en el desierto". Una cinta de sobra conocida y durante la cual asistimos al viaje que sus protagonistas, Elthan (John Wayne) y su sobrino Martin (Jeffrey Hunter), y durante cinco años, realizaron en busca de venganza, atravesando todo tipo de paisajes y enfrentándose a múltiples riesgos.

En alguna ocasión he reiterado en esta misma columna que "todo tiene que ver con todo" (todo se entrelaza y, por tanto, nada puede vivir aislado), aunque a veces pueda parecer que los planos que se cotejan no guarden mucha comparación. El CIS, dirigido por José Félix Tezanos, ha iniciado desde hace unos días una larga marcha en busca de su objetivo, que no es otro que afianzar la silla de montar del PSOE, si acaso fuera necesario en el supuesto de unas próximas elecciones. Para confirmarlo, basta con estar atento al barómetro de dicho organismo que nos va suministrando el avance de resultados.

Infatigable en su afán político, tenaz en su porfía contra todos los elementos que pudiera encontrar a su paso, incluidos los avatares meteorológicos (largos inviernos, abundantes nevadas….), desdeñando la fatiga ciudadana y, sobre todo, pasando por encima de una copiosa escarcha de descrédito (las últimas estadísticas al respecto no dejan precisamente en buen estado al CIS, que, en la recta final, dio al PSOE como vencedor de las últimas elecciones generales del 23-J), el Banco de Datos prefabricado (lo mismo da que sean unos u otros los que gobiernen) continúa su paso, cada vez más enérgico, por distintos medios propagandísticos.

Y así, lo que anteayer era una diferencia de equis puntos, se convierte al día siguiente en una cifra menor, para, a los pocos días, revertir en una victoria. Y todo a gusto del consumidor.

Este movimiento propagandístico se produce a la par que estamos asistiendo a un fúnebre celuloide sobre la guerra entre Israel y Palestina. Un conflicto al que no se le presta mucha atención, precisamente, y que, salvo en ocasiones como esta, ocupa una segunda o tercera línea de las noticias.

Cierto es que alguna voces se levantan para diferenciar lo que fue la alevosa y, por tanto, condenable agresión de Hamás, de la suerte de la franja de Gaza, a la que el ejército israelí pretende destruir, borrando así la memoria de miles y miles de habitantes de aquella zona. (sin ir más lejos, LA NUEVA ESPAÑA de estos días publicaba que "Israel insinúa que la invasión terrestre de dicha franja es inminente"). Sin embargo, y escudados en razones de una interesada legalidad, la mayoría de los opinantes públicos excusan los crímenes de guerra de Israel, dado, dicen, que se trata de una respuesta ante la agresión perpetrada por el gobierno de Hamás. (Una vez más se repite el sufrimiento de los pueblos a causa de la infamia de sus dirigentes).

Retornando a nuestros centauros del desierto, a buen seguro que todos hemos deseado, en más de una ocasión, que se dieran un descanso. Lo merecían tanto ellos como los sufridos espectadores que desde la butaca nos íbamos quedando sin aliento en algunos momentos de la cinta. Por ello, sería deseable que el CIS aguarde a que vuelvan de nuevo las elecciones, igual que hizo Bécquer con sus oscuras golondrinas, antes que dedicarse a piar de continuo.

Y, sobre todo, que tanto gorgorito no nos haga perder de vista el escenario político más importante, que hoy por hoy está ocurriendo en una parte del desierto de Palestina. Y donde no se monta a caballo, precisamente.