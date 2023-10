Mi madre cocinaba razonablemente bien –ella aseguraba que no– y, en especial, dos platos de un modo magistral. Las espinacas al horno, con almejas, aceitunas, una bechamel ligerísima y una cubierta de huevo batido, eran sencillas y exquisitas; y las albóndigas –ah, las albóndigas, salivo sólo con recordarlas–, de carne picada de ternera, cerdo, jamón serrano y aceitunas –mamá y sus aceitunas–, prácticamente sin enharinar, que terminaban absorbiendo los jugos de una salsa verde muy suave y durante el tiempo justo para que no se engomaran. Cada vez que volvía a casa del internado y del colegio mayor sabía que uno de los platos, o ambos, me esperaban.

Es el día de hoy que conservo perfectamente grabado su recuerdo olfativo y gustativo. Sé cómo los cocinaba porque fui testigo de ello muchísimas veces, conozco cada ingrediente, la nuez moscada, las tres pasadas por la picadora, el perejil, todo. Sin embargo, soy incapaz de reproducirlos, de aproximarme a aquellos olores y sabores, a las texturas, a esa suavidad que reflejaba la personalidad de una mujer buena, dulce y educada.

Las casas familiares desprenden un olor particular, cada una el suyo, que incorpora los jabones y colonias, los líquidos de limpieza y, por encima de todo, lo que se cocina y cómo se cocina. No hay dos olores iguales, como no hay dos familias iguales. Y la de mis padres, mi casa, olía a ellos, a lo que allí se vivía, a lo que se guardaba en la nevera y la despensa, a lo que se guisaba en los fogones de gas y a lo que ardía en la chimenea.

Lo he intentado, pero fracaso. No sabe igual. Y empiezo a pensar que poco conseguiré mientras no logre introducir en la olla los elementos primordiales: suavidad, refinamiento, generosidad y bondad, ingredientes intangibles sin los que sus recetas no salen como debieran.

Me parece que habré de esperar a encontrar lo que me falta y en la dosis debida. De no hacerlo así quedaré condenado a equivocarme una y otra vez.