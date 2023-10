La Policía Local de Langreo detuvo a primera hora del domingo a un hombre por amenazar a su expareja y agredir a un agente que intentó mediar en la discusión. Los hechos tuvieron lugar en Ciaño a las siete de la mañana del domingo. Un viandante paró a una patrulla de la Policía Local que estaba haciendo una ronda de vigilancia por el distrito langreano. El vecino les explicó que acababa de ver como un individuo agredía a un perro y amenazaba a una chica.

Los agentes localizaron en los alrededores a la pareja. El hombre, que presentaba síntomas de esta bajo los efectos del alcohol, estaba insultando gravemente a la chica, que luego explicó a los agentes que era la expareja del hombre. Cuando uno de los policías intentó mediar en la discusión, el hombre le cogió del cuello. En ese momento el hombre fue reducido y detenido.

La chica mostró a los agentes los mensajes amenazantes que le había enviado el hombre que finalmente fue acusado de un delito de malos tratos.

La actuación policial en Ciaño que concluyó con la detención del hombre por amenazas a su expareja se produjo gracias a la colaboración ciudadana, a un vecino que presenció la situación y alertó a la Policía. La inseguridad es uno de los grandes problemas que denuncian los vecinos en algunos barrios y distritos de Langreo. En Ciaño la conciencia social contra las agresiones quedó clara el pasado mes de febrero cuando cientos de vecinos se echaron a las calles después de que una joven fuese agredida por un hombre que la atacó con un martillo mientras la chica corría por el paseo fluvial.

La joven agredida, de nombre María García, narró lo ocurrido a este diario: "Sentí dos golpes en los hombros", recordó, para añadir que: "No sé si me dijo algo porque yo iba con la música". El tercer golpe fue en la cabeza. "No lo sentí, pero se me ‘formigó’ todo el cuerpo y vi mucha sangre", narró la víctima de esta inexplicable agresión en el paseo fluvial del Nalón.

MaríaGarcía se dio la vuelta "y vi a un chaval joven y un martillo en el suelo". Era un martillo normal, "como el que todos tenemos en casa". "Él cogió el martillo y echó a correr hacía Ciaño". "No lo conocía de nada, no le había visto en mi vida", asegura la chica.

Los hechos conmocionaron al concejo, donde se llegó a convocar una concentración de apoyo a la víctima en la plaza del Ayuntamiento. Algunos deportistas, además, cambiaron su ruta para no encontrarse con "el hombre del martillo".

Por otra parte, también este din de semana, unas horas antes, pasada la una y media de la madrugada del domingo, la Policía Local detuvo a otro hombre en el distrito de Sama, en este caso por triplicar la tasa de alcoholemia en un control de la Policía Local.

Además de estos casos se ha propuesto para sanción administrativa a cuatro conductores por el uso del teléfono móvil, dentro de una campaña realizada en la cual se han controlado un total de 1460 vehículos.