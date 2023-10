"Las huelgas mineras han sido un gran aprendizaje para los fotoperiodistas"

El noreñense Álvaro Fuente está a punto de publicar un cuidado trabajo que pone imágenes a la historia más reciente de la minería asturiana, a los años de su desmantelamiento. El fotoperiodista estará el miércoles en Mieres para presentar "Asturias minada". Será en "Espacio Cultural 19 10" a las 18.00 horas. El autor confía en que la iniciativa ayude a comprender mejor un periodo convulso y complejo.

–¿Cómo definiría "Asturias minada"?

–Es una mirada personal a través del fotoperiodismo y la fotografía documental en la que muestro el último aliento de un gremio desde las profundidades del pozo a la barriada; el conflicto, el patrimonio, el paisanaje y su entorno. Pretendo rendir un homenaje a los trabajadores de la minería del carbón donde se refleja el ocaso de un sector empujado a su extinción.

–¿En qué momento sentiste la pulsión de abordar el proyecto?

–Fue en 2011 cuando comencé a trabajar en la temática minera, aunque sin mayor pretensión que realizar un reportaje de la Brigada de Salvamento Minero con motivo de su centenario, celebrado al año siguiente. Para ello les acompañé en varias prácticas en el pozo Fondón, donde tienen su sede.

–¿Cuál fue tu experiencia personal en las movilizaciones de 2012?

– Ahí me di cuenta de que este trabajo debería tener un recorrido acompañando al gremio hasta sus últimos días. Fueron días convulsos y al principio nada fáciles, ya que era difícil seguirles el ritmo. Fue una huelga general sectorial de más de dos meses de duración, seguida por más de 4.000 mineros y con cerca de setenta días de encierros en los pozos Candín, Santiago y San Nicolás. No hay que olvidar la Marcha del Carbón a Madrid, con protestas diarias y cortes de carreteras.

–¿Hasta qué punto vivió el conflicto desde dentro?

–En aquel verano de 2012 la crispación social en el sector iba en aumento. Gracias a los contactos que iba haciendo entre los propios trabajadores, me iban avisando de las distintas acciones que pretendían realizar, como los cortes de carretera, barricadas y, por supuesto, las acciones en los propios pozos. Me quedó claro que esta profesión imprime carácter. Fue un conflicto simbólico y romántico para muchos ante los tiempos de crispación y recortes que corrían. Una lucha por la supervivencia. Para los fotoperiodistas asturianos fue una lección de aprendizaje increíble, de compañerismo y también de solidaridad.

–¿Diría que la minería tiene una mística especial a la hora de enfrentarse a la cámara?

–Sin duda alguna. Tiene algo que engancha. Recuerdo la primera vez que Hunosa me permitió acceder al interior de una mina. Fue en el año 2013 en el pozo María Luisa. Me resultó muy difícil técnicamente por la ausencia de luz artificial, ya que el flash no estaba permitido por seguridad. Aunque logré salir con bastante material salvable gracias al apoyo de los mineros que me acompañaban iluminando con sus lámparas.

–El negro manda en la mina. ¿Es difícil ponerle color al mundo de los mineros?

–En el interior de la mina el color esta ausente a no ser por los carteles de seguridad que se pueden encontrar y, desde hace unos años, el distinto uniforme laboral que utilizan para ser más visibles entre tanta oscuridad.

–¿Hasta que punto la minería está suficientemente documentada en imágenes?

–Creo que cualquier fotógrafo asturiano tiene en su archivo bastante material sobre el carbón. Recuerdo un trabajo tremendo del compañero Paco Paredes sobre la minería, titulado "Lágrimas negras" o el increíble trabajo documental de Eduardo "Cuco" Urdangaray, que ya va por su cuarto volumen, en "Tierra negra". La fotografía minera es algo que debido a su dificultad y peculiaridad resulta muy atractivo para los fotógrafos. Los resultados, cuando son positivos, pueden ser espectaculares.

–¿Cómo percibe que se ve la minería en Asturias si se sale del marco de las Cuencas?

–Hasta hace no muchos años se imaginaba en blanco y negro, como las imágenes de este trabajo. Pero nada que ver en realidad. Las Cuencas, a pesar de las ingentes embestidas sufridas con el cierre de pozos y todas aquellas empresas y comercios que arrastraron, han sabido mantenerse y sobrevivir en mayor o menor medida.