Mieres identifica una docena de edificios en ruina en el barrio de Requejo, pero solo un propietario acepta derribarlo

El gobierno local de Mieres trabajará en mejorar el barrio de Requejo, pero al ritmo que marca la normativa y al igual que hace con todos los barrios. Así lo aseguró el alcalde en funciones, Manuel Ángel Álvarez, en la sesión Plenaria en la que IU rechazó una moción vecinal que elevó al Pleno el grupo municipal de Vox. Además, durante la exposición de motivos, Álvarez explicó que en el emblemático barrio se contabilizaban una docena de edificios en ruina con requerimientos a los propietarios para rehabilitar o demoler los mismos, aunque solo uno de ellos ha aceptado proceder a su derribo.

El grupo municipal de Vox llevaba a la sesión una moción con las peticiones de los vecinos de Requejo, representados en el salón municipal por tres personas que se acercaron a seguir el Pleno. Bernardo Ordóñez, portavoz municipal de Vox, señalaba los problemas actuales del barrio: "Suciedad, ruinas, delincuencia, trapicheo, robos, y ruidos por la recogida de basuras". El primero en invervenir fue el edil de IU Francisco Javier García, que indicó que en cuanto a la limpieza "Requejo tiene el mismo tratamiento que el resto de barrios, y los vecinos nos dicen que la limpieza mejoró, aunque no quita que pueda haber alguna zona que si no queda del todo limpia, se pueda dar aviso a Obras para que actúe". Además, García indicó que los problemas de los ruidos durante la madrugada estaban ya solucionados al admitir Cogersa cambiar el horario de la recogida selectiva para que se realice entre las 8 de la mañana y las diez de la noche.

Tras afirmar el PP que votaría a favor de la moción, tomó la palabra el Alcalde en funciones. Manuel Ángel Álvarez explicó que actualmente "hay 12 expedientes de ruina en Requejo, uno de los cuales los propietarios han aceptado tirar el edificio, y los demás se va a seguir el procedimiento". Un procedimiento, dijo, "que depende de lo que nos deje hacer un juez si la propiedad no cumple con sus obligaciones, y esto demora los plazos". "Se está actuando en Requejo igual que en el resto de Mieres, y cuando nos autoricen a derribar los inmuebles, al igual que se está actuando en la Villa, se intentarán comprar los solares que se pueda para hacer plazas o espacios agradables para los vecinos". Además, sobre las quejas por una mayor delincuencia y trapicheo, el Alcalde en funciones instó a los vecinos a denunciar ante la Policía Nacional: "La Policía debe de saber que pasa para poder actuar, y también para poder llevar luego ante el juez a los delincuentes".

Intervención

Los vecinos de Requejo que estaban en el Pleno quisieron intervenir en la sesión. Sin embargo, finalmente no lo hicieron. La Secretaria municipal, conforme al reglamento, los invitó a intervenir al final de la sesión y no en el punto en el que se estaba debatiendo la moción. Ningún grupo puso oposición a ello, pero siempre al final del Pleno. Finalmente, y al no ser escuchados en ese momento, abandonaron la sala. A posteriori, indicaron ya fuera del Ayuntamiento sus intenciones de cara a futuro: "Los vecinos de Requejo, después de no ser escuchados por el equipo de gobierno, vamos a acudir al Defensor del Pueblo y asesorarnos jurídicamente por dejadez de funciones y vulnerar los derechos del ciudadano". Además, recordaron que "vamos a activar la asociacion vecinal y organizar una marcha desde Requejo hasta el Ayuntamiento", para la que piden el apoyo de la ciudadanía, al tiempo que también "fomentaremos una sestaferia para limpiar realmente el emblematico barrio".

Puente de Ujo

Otro de los puntos que se debatió en el Pleno fue la rehabilitación del puente que sobrevuela las vías del tren en Ujo, y cuyo estado, tal y como denunció el PP en la moción presentada, "es lamentable". Piedad García, edil popular, destacó la falta de limpieza y suciedad en la zona, además del achatarramiento de la instalación. Ante esta petición, el equipo de gobierno indicó que a pesar de estar en "contacto permanente" con Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), insistirán al organismo estatal en abordar un proyecto conjunto de rehabilitación integral del enclave al entender que este equipamiento necesita ya una obra de conservación de calado. Tanto el PSOE como Vox también dieron su apoyo a la moción.