El Partido Popular (PP) de Laviana ha acusado al gobierno local, formado por PSOE e IU, de mantener al Ayuntamiento en un "preocupante estado de inactividad y pasotismo". Denuncian los populares que desde la constitución de la nueva corporación en junio, apenas se han celebrado "ni plenos, ni lo que es todavía más preocupante, ni comisiones".

José María González, concejal del PP en Laviana, explica que tras el Pleno de constitución del 17 de junio se celebró el de organización, el 30 de junio, y un tercer Pleno, el 29 de septiembre, "apenas sin contenido, solo para aprobar una cuestión formal de los estatutos de la Mancomunidad". Denuncia que, según se estableció, debería haber Pleno todos los últimos miércoles del mes –no ha ocurrido así, afirma el edil– y que debería celebrase al menos una reunión mensual de cada una de las seis comisiones existentes. "En octubre solo se ha celebrado una de Asuntos Sociales".

González afirma que esta "inactividad" es "una falta de respeto total", sobre todo a los concejales de la oposición. El PP subraya que "hay temas importantes que tratar, y que importan a los vecinos. Ahí están cuestiones como el Presupuesto, del que todavía no hay noticias, o la seguridad en el municipio, con una Policía Local que no tiene coche para ir a los sitios. No se quiere informar de ninguno de estos temas", concluye el edil popular.