CC OO acusa a Teresa Ribera de mentir sobre los efectos de la Transición Justa

La sección sindical de CC OO en Hunosa se ha mostrado muy crítica con la Ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, a la que acusan de "faltar al respeto" a las comarcas mineras por "mentir descaradamente al poner a España como ejemplo de Transición Justa para Europa".

El sindicato entiende que la visión trasladada por Ribera en un acto celebrado en Ponferrada está lejos de la realidad. "Las bondades trasladadas por la Ministra sobre la transición energética en los territorios más afectados por la descarbonización no se corresponden en nada con la realidad", apuntan los portavoces sindicales. CC OO explica que "la Ministra presumió, en estas jornadas de haber inyectado 750 millones de euros en estas zonas para paliar los efectos de este proceso, pero no ha dicho que eso no ha traído consigo la generación de empleo prometida".

"El problema es que el sesgo ideológico de este gobierno radical ecologista ha sido clave para que este mal llamado proceso de transición energética se llevara a cabo de forma inversa, adelantando los cierres de las minas y las térmicas a las alternativas, lo que implica, de facto, que no pueda ser considerada una transición sino una liquidación", denuncia CC OO. "Si a esto le sumamos que se ha hecho de manera acelerada y descontrolada en ningún caso se puede definir ni como transición ni como justa ya que no ha conseguido su objetivo principal de no dejar a nadie en el camino", agregan.

Además, desde Comisiones Obreras calificaron de muy desafortunadas las palabras de la ministra, "que al referirse al sector del carbón volvió a demonizarlo, señalándolo como el causante de aumentar el riesgo de provocar ‘muertes prematuras’". Un hecho que para CC OO no hace más que confirmar el "odio enfermizo" de la Ministra Teresa Ribera hacia este sector.