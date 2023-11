Los vecinos de Langreo Centro consideran una "vergüenza" que se "alargue un año" la obra del soterramiento de las vías de Feve

"Es una vergüenza". Así de categórico se mostró ayer David García, presidente de la asociación de vecinos de Langreo Centro y portavoz de la Plataforma en defensa del soterramiento en Langreo, a la hora de valorar el nuevo plazo dado para completar las obras para eliminar el corsé férreo en Sama y La Felguera. Esos trabajos se alargarán hasta finales de 2024, quince años después del inicio del proyecto. Así lo anunciaron el martes técnicos del Adif tras la reunión celebrada en el Ayuntamiento con el nuevo gobierno local de IU. La intención es que los trenes circulen por el tramo soterrado en 2025, según el Ayuntamiento. García señaló que la "actitud del Adif" de "alargar un año más" la conclusión de la obra "sin dar explicaciones" es una "nueva puñalada a los vecinos de Langreo y del valle del Nalón. Y es vergonzosa también la actitud del equipo de gobierno".

El representante vecinal quiso dejar claro que sus manifestaciones son como presidente de la asociación de vecinos de Langreo Centro, ya que la plataforma aún no ha adoptado una postura oficial. "Tenemos que estudiar la información que se ha trasladado para ponerla en común y hacer una valoración conjunta en nombre de la plataforma. Alguna de las asociaciones que componen esa plataforma, como es el caso de la de los vecinos de Langreo Centro, ya se reunieron el martes con carácter extraordinario, pero ahora hay que poner sobre la mesa todas las opiniones para adoptar un posicionamiento conjunto".

García argumentó que "esto es vergonzoso porque el plazo del que se hablaba para acabar la obra era finales de 2023 y el plazo de circulación de los trenes era el primer trimestre de 2024. Y ahora se alarga un año, ¿por qué, cuál es el motivo? Tienen que explicarlo porque el convenio ya recogía que la última partida económica era para 2022". Y añadió: "Los técnicos del Adif vienen ahora y dicen una cosa. Y a nosotros nos dijeron otra en febrero. La palabra que define todo esto es vergüenza". El Administrador ferroviario aseguró el martes que nunca se dio ese plazo de fin de obra en 2023 y que lo que había expuesto es que a finales del presente ejercicio estarían en ejecución o adjudicados todos los proyectos relativos a la obra, "como así ha sido".

Críticas

También se mostró crítico David García con el gobierno local. "El tema de la coordinación de los trabajos (de instalación de instalación de la superestructura ferroviaria y de urbanización de los terrenos liberados) que dice el concejal de Urbanismo es inviable y lo sabe. Porque mientras que no quiten las vías de la superficie no se puede trabajar. No sabemos a qué juegan", indicó el representante vecinal, que añadió que "desde que se hizo el anuncio estamos un poco en fuera de juego porque se nos escapa lo que está pasando. Incluida la actitud del equipo de gobierno, que no es la misma que hace cuatro meses en campaña electoral. Con estos plazos la obra del soterramiento se acabará en el mejor de los casos, en 2025 porque quedaría pendiente la urbanización".

En el encuentro celebrado en el Ayuntamiento, el Adif también propuso la cesión administrativa al Consistorio de la pasarela que une la estación de Sama con el barrio de Les Pieces y El Ponticu. También se suprimirán los pasos a nivel ubicados en la zona de El Ponticu-Camellera-Escobio y el área del Fondaque.