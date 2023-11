Así se prepara la mejor tapa de Mieres, con pitu caleya, pasta brick y zanahoria escabechada

Desde que abriera hace seis años su restaurante "TC28", Mario Argüelles y su equipo llevan encadenando triunfos en el certamen culinario "Mieres de Pinchu". Desde el "Wanton de Pato Pekín" al "Bocata al Pastor". Y este año, con un simpático guiño a aspirar a ser la competencia del gigante americano del pollo frito, el KFC (Kentucky Fried Chicken). El restaurante mierense apostó por una creación que bautizó como "MFP", o lo que es lo mismo "Mieres Fried Pitu", elaborada a base de guiso de pitu de caleya y cuya receta desvela el chef mierense para LA NUEVA ESPAÑA. Ahora, tras este triunfo, Argüelles tiene su meta puesta en el campeonato nacional de Pinchos de Valladolid, donde competirá contra casi medio centenar de chefs de los mejores restaurantes de España.

Pero, ¿qué lleva el pincho ganador del certamen mierense?. El cocinero lo resume: "Es un pincho sencillo, con un guiso, una pasta brick, una zanahoria escabechada y unos kikos garrapiñados". Parece fácil, y puede serlo, pero el resultado de la combinación de todos esos ingredientes no deja indiferente. Y no lo hizo tampoco con el jurado del campeonato de pinchos de Mieres, a los que conquistó del primero al último.

Si usted quiere preparar este "MFP", lo primero que tiene que hacer es el guiso. "Un guiso tradicional de pitu de caleya, como lo hace mi madre, o como lo haría cualquiera", señala Argüelles. Una vez que el ingrediente principal esté cocinado, se introduce en unos moldes de silicona "para hacer unos lingotes". Explica el chef que el colágeno del propio guiso hace que se adapte perfectamente a ese molde de lingote al meterlo en la nevera durante unas horas. El siguiente paso sería el envoltorio. "Con una pasta brick, se envuelve el lingote de guiso y se pasa a freir", señala Argüelles.

A estos pasos para tener listo el ingrediente principal, hay que añadirles los que hay que dar para realizar la zanahoria escabechada y los kikos. "Es sencillo, se prepara un escabeche tradicional, pero en este caso lo que se escabecha es la zanahoria, que luego se triturará para hacer un puré", explica Argüelles. Lo mismo con los kikos: "Se garrapiñan como se haría con las almendras y luego se trituran en un robot de cocina". Lo explica con una soltura que parece hasta sencillo.

Y con todo listo, el montaje. En esta ocasión, y con el guiño humorístico, sobre la bandeja negra en la que se presenta, el equipo del "TC28" ha colocado unos manteles del "Mieres Fried Pitu". Encima se coloca un par de puntos del puré de zanahoria escabechada, que hará que el lingote de pitu se sostenga. Sobre el bocado principal, cinco puntos del puré de zanahoria y se remanta con el polvo de kiko garrapiñado, que va mezclado con pétalos de clavelina comestible. Y como diría otro televisivo chef, Jordi Cruz, "Chimpún". Pincho terminado.

No han hecho pocos durante estas últimas dos semanas en el "TC28". "Hemos vendido más de 1.100 pinchos, hubo días que no dábamos abasto". Y es que el público no solo quería probar el que a la postre ganaría el premio al mejor pincho del concurso mierense. Sino que también querían catar las terceras mejores bravas del mundo, un premio logrado este año en Palencia con sus "Sobrabravas".

Y ahora, llega el gran reto: el campeonato de España de pinchos en Valladolid, que se disputa la próxima semana. "Es nuestra espinita clavada, ojalá este año podamos rascar algo, ya que hemos logrado premios en todos los certámenes que nos hemos presentado", indica Argüelles con esa mirada de ilusión que tienen los niños al abrir un regalo en Navidad. Porque el reto del campeonato de Nacional es mayúsculo, pero a él y a su equipo les motiva. "Que un chigre de Mieres se bata el cobre con cocineros de restaurantes como 'Atrio' o 'El Cenador de Amós', con tres estrellas Michelin cada uno o 'Enigma' de Albert Adriá, es para estar orgullosos", señala. Y sí que lo es. Porque la del establecimiento mierense ha sido una de las 45 recetas escogidas entre más de 800 presentadas al concurso. A partir del lunes llega el "rock 'n roll". De nuevo a los fogones de un torneo, donde Mario Argüelles se mueve como un pitu por la caleya.