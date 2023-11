La Guardia Civil rastrea vídeos y fotos en busca de "posibles delitos"

Ayer domingo había en Moreda una mezcla de sentimientos. Entre la resaca física por la fiesta y la resaca emocional por los graves altercados ocurridos la noche del sábado, las opiniones estaban divididas, aunque no compensadas. En lo que sí coincidía todo el mundo era en que mejor no hablar en público, no dar nombres, no salir en las fotos.

Eran mayoría los que celebraban que se hubiesen ido del pueblo los vecinos conflictivos que en los últimos días habían causado un reguero de altercados. Unos mostraban cicatrices, otros aseguraban que sus familiares no se atrevían a salir de casa en los últimos días por miedo a encontrarse a estos chavales y otros aplaudían directamente la valentía del pueblo al enfrentarse en grupo a los jóvenes. Ahí estaban casi todos, en la parte de los satisfechos por haber logrado que los jóvenes se fuesen de Moreda, aunque fuese por la fuerza. También había quien ponía en duda esa valentía popular, ese espíritu de Fuenteovejuna. "Es cierto que los chavales se han portado fatal, que han robado y que han molestado a mucha gente, pero el pueblo ha respondido con una violencia desproporcionada, con mucha más violencia de la que ejercieron los agresores", decía una mujer que también prefiere permanecer en el anonimato. Los cinco jóvenes que tuvieron que abandonar ayer Moreda están en la veintena y son de distintos concejos asturianos. Llegaron a Moreda acogidos por un vecino de la localidad que quiso ayudarles porque no tenían dónde vivir. LA NUEVA ESPAÑA intentó ayer recabar la versión de este hombre pero prefirió no comentar lo ocurrido. Como el resto de vecinos de Moreda, lo único que quiere es vivir tranquilo. Ahora, la Guardia Civil ha puesto en marcha una investigación "para identificar a los autores de los posibles hechos delictivos". Para ello analizarán las decenas de vídeos y fotografías del altercado que desde la noche del sábado corrieron de teléfono en teléfono.