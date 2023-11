Los niños pintan mucho en Mieres: los escolares ponen color al futuro de la ciudad con un gran mural

Las instalaciones del grupo escolar Aniceto Sela-Liceo Mierense forman parte del decorado de la ciudad desde hace casi un siglo. El edificio central se construyó en 1925 y su llamativa estructura de ladrillo visto y mortero integra un reconocible cuadro urbano de la ciudad. Ahora, los alumnos de los dos colegios que tienen cabida en las instalaciones han aportado sus ideas para decorar gran parte del muro exterior de las edificaciones más modernas del centro. A través de un gran mural, los niños han plasmado su visión de futuro de Mieres, una mirada llena de color, ingenio y creatividad.

“Nos gusta nuestra ciudad y también nos encanta pintar. Queremos sobre todo que todo tenga muchos colores”. Nel Núñez y Enol García son alumnos de tercero de Primaria en el colegio Liceo. Junto con sus compañeros, este martes lo han dedicado a pintar el mural que embellecerá el exterior del grupo escolar, situado en pleno centro del casco urbano. Se trata de una iniciativa de muralismo comunitario promovida por el Ayuntamiento y que cuenta con la mediación artística del colectivo “Raposu Roxu” .

A los niños se les propuso hacer dibujos centrados en su visión del futuro de Mieres. Se buscaba que los escolares proyectasen su imaginación sobre las calles, plazas y parques en los que juegan y conviven. Los trabajos realizados en clase plasmaron las creativas ideas de los niños. El resultado fue una colección de cuadros que han sido expuestos en la puerta de acceso al grupo escolar.

El diseño

“El diseño del mural está inspirado en las diferentes propuestas de los peques. Hay arcoíris, monstruos, pelotas y sobre todo mucha flora. Ha quedado de manifiesto a los niños les gusta un Mieres con verde, con jardines y árboles”, explica Laura Lara, de “Raposu Roxu”.

La idea del Ayuntamiento de Mieres es que los escolares puedan pintar el entorno de sus colegios bajo las ideas inspiradas en sus propias visiones de la ciudad. “Es muy importante dar cabida a que todos los colectivos puedan expresarse plásticamente en la ciudad más allá del grafiti. Al final se trata de ampliar el arte que hoy encontramos en las urbes”, subraya Lara.

La actuación en los colegios Aniceto Seña y Liceo Mierense entronca con el mural que el año pasado se realizó en la confluencia de las calles Carreño Miranda y Doce de Octubre. El trabajo estuvo inspirado entonces en las propuestas de un amplio grupo de vecinos que aceptó la invitación a participar en el proyecto. Al final, surgió un dibujo inspirado en una fotografía en la que aparecen muchas mujeres y muchos niños en una fiesta.

En el caso del proyecto escolar ahora en marcha, el mural, como cabía esperar, tiene un tono mucho más infantil, con figuras grandes y formas sencillas, aunque llenas de chispa y fantasía. “Pintamos los perfiles de la figura, marcando con puntos los espacios para los diferentes colores. “Queremos que los niños sean lo más autónomos posible, que trabajen sin tener encima a un adulto y que el lenguaje les resulte próximo y alegre”, apunta Lara.

El Mieres del futuro se traza sencillo bajo el firme pulso de los escolares. En este caso, los problemas de tan enorme reto son minúsculos. “Mi madre me dijo que me intentara marchar lo menos posible, pero no va a poder ser”, apuntaba uno de los artistas más inquietos. Marcar el rumbo de la posteridad bien merece unas cuentas salpicaduras de pintura.