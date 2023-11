"Son unos quinquis y aquí no los queremos", claman en Moreda tras "la noche de furia"

Un inspector de la empresa pública Viviendas del Principado de Asturias (Vipasa) se personó ayer en el piso que el pasado sábado casi toman los vecinos de Moreda al asalto en un visceral intento de desalojar al grupo de jóvenes conflictivos que durante semanas protagonizó diversos altercados, ya no solo en la localidad, sino también en otras zonas de Aller, como Cabañaquinta, y en el servicio de tren. Se dio orden de limpiar de inmediato el inmueble. Un saneamiento con un marcado carácter simbólico. "Lo único que queremos es que estos chavales no vuelvan más por aquí. Se han comportado fatal y no han dejado de hacer daño, amenazar y provocar desde el primer día", señalan los vecinos.

La postura que el vecindario ha trasladado a este diario también la conoce el alcalde de Aller. Juan Carlos Iglesias estuvo el pasado sábado, desde aproximadamente las ocho de la tarde hasta cerca de las once de la noche, delante del piso social en el que se había cobijado este polémico grupo de jóvenes. Varias patrullas de la Guardia Civil tuvieron que intervenir para que los vecinos no terminaran agrediendo a los chavales, sobre los que recae una larga lista de fechorías, incluido agresiones a vecinos. El regidor allerano entiende que los vecinos no quieran volver a verlos. "En Aller nunca hemos mirado la procedencia de quienes se instalan aquí. Somos un pueblo acogedor, pero hay comportamientos tan incívicos que resultan inaceptables", apunta Juan Carlos Iglesias. Los vecinos lo tienen claro: "Son unos quinquis incorregibles y aquí no los queremos. Hemos aguantado todo lo que se puede soportar". La comunidad tiene el respaldo del Alcalde, que sin aprobar el ramalazo de ira colectiva del sábado, entiende el sentir generalizado en Moreda. Sostiene que lo sucedido el fin de semana fue un acto "espontáneo" de cabreo. Al parecer, todo indica que la chispa saltó cuando el grupo problemático regresaba a su domicilio del barrio San Isidro. El sábado se celebraba en Moreda la popular verbena de la montera picona y en los dos bares próximos a esta barriada obrera había mucha gente. En cuestión de minutos decenas de personas estaban concentradas delante de las viviendas, increpando a quienes previamente les habían amedrentado. "No fue nada premeditado", interpretan desde el Ayuntamiento. El detonante, según los vecinos, fue una de esas gotas que colman el vaso. Unos hablan de un robo a una vecina y otros de una agresión a una pareja en el tren que venía de Mieres. Son dos tipos de hechos que, denuncian los vecinos, han sido frecuentes en el último mes. "Mi madre no se atrevía a salir a hacer la compra", apuntaba como ejemplo una residente Moreda. Los asaltos a vecinos en la calle eran habituales, lo mismo que los altercados en el tren. Tanto que Renfe había aumentado la seguridad en la línea de ancho métrico (antigua Feve) que une Mieres y Aller. Tanto los vecinos como los responsables políticos confían en que el grupo ya no regrese a Moreda. La mayoría se han desplazado a Mieres, de donde son naturales. El sábado había cinco jóvenes y un bebé en el piso. En principio, no hay indicios de que el citado menor estuviera desatendido. Con todo, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar está pendiente de la evolución del asunto: "Como en cualquier otro caso, si se identificara que hubiera una situación de riesgo para el menor se comunicaría a la Fiscalía. En ese momento, no consta ninguna notificación, pero como en todos los casos actuaremos de forma diligente si tuviéramos conocimiento de cualquier riesgo", señaló ayer la consejera Melania Álvarez. En taxi De momento, los únicos que han regresado al piso de protección oficial que aún está inscrito a nombre de uno de los integrantes del grupo son familiares del bebé. Lo hicieron para recoger utensilios personales, actitud de la que se desprende que no tiene intención de regresar a Moreda. El grupo abandonó la vivienda el sábado sobre las diez y media de la noche después de permanecer tres horas cercados. Lo hicieron protegidos por la Guardia Civil y en taxi. La intervención del Alcalde fue relevante para tranquilizar los ánimos. Los costes del taxi será sufragados por los concejales socialistas del gobierno local: "No queremos que esto le cueste más dinero a los vecinos", apunta Juan Carlos Iglesias.