Langreo supera a Mieres en ayudas de solidaridad con países en dificultades

Langreo destinó el año pasado un total de 76.500 euros, un 0,25 por ciento de su presupuesto municipal (2 euros por habitante) a la cooperación al desarrollo. Mieres no tiene capítulo presupuestario específico de cooperación, pero sí aprobó una partida de 30.000 euros de ayuda a Cuba y otra de 15.000 euros para ayudar al pueblo saharaui. En Mieres se invierte en cooperación un 0,12 por ciento del presupuesto municipal, 1,23 euros por habitante.

Son datos del informe anual de la Coordinadora de ONGD de Asturias que analiza la cooperación al desarrollo en el conjunto de Asturias y en los siete mayores municipios del Principado.

La memoria presenta los datos correspondientes a 2022, antes de las elecciones municipales del pasado mayo que dieron a IU la alcaldía en Langreo. Por tanto los datos responden al último año completo de gobierno del PSOE en Langreo. En Mieres no hubo cambio de gobierno e IU revalidó el ejecutivo municipal.

En el caso del Ayuntamiento de Langreo, destaca la memoria, "continúa su apuesta por política de cooperación, incrementando su presupuesto y los fondos para la convocatoria de proyectos de cooperación". Incorpora en dicha línea la ayuda al pueblo saharaui que sale de la partida de cooperación directa. Y dentro de la llamada Educación para el Desarrollo y Ciudadanía Global (EpDCG), "amplía su compromiso con los derechos humanos, destinando el 9 por ciento de su presupuesto de cooperación al desarrollo". La Coordinadora de ONGD de Asturias apunta además que, el año pasado, el Ayuntamiento de Langreo, "a instancias de su Consejo Local de Cooperación, instauró un premio de derechos humanos denominado ‘Premio a la Vida de Langreo’".

El consistorio langreano subvenciona 12 proyectos de cooperación en 8 países con un presupuesto medio de 5.791€euros por proyecto, un 25 por ciento más que el año 2021.

En la comarca del Caudal, la memoria explica que el ayuntamiento de Mieres, donde gobierna IU, "no cuenta con convocatoria de proyectos". No hay una partida específica, como en Langreo, por ejemplo, a la que presentar propuestas para obtener subvenciones. Eso no quiere decir que en los presupuesto municipales no haya fondos para cooperación al desarrollo.

En los datos utilizados para elaboración la referida memoria, Mieres declara una ayuda directa con Cuba por valor de 30.000€euros. En 2022 se transfirieron remanentes que aún estaban pendientes del periodo en el que la colaboración entre Mieres y Cuba se vio afectada, como todo, por la pandemia del coronavirus.

En 2022 Mieres también declara una colaboración con el pueblo saharaui por valor de 15.000 euros. Estos fondos pasan de la partida de hermanamiento entre pueblos a la consideración de cooperación al desarrollo.