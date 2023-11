Los sucesos de Moreda vuelven a dejar claro que los problemas tienden a agravarse cuando no se les pone remedio. Ya sucedió hace poco en Mieres con los narcopisos, donde a punto estuvimos de pasar a mayores, porque la gente se harta de no ser escuchada ni atendida y, en consecuencia, recurre a sus propias soluciones.

No es admisible que un pueblo quede a merced de media docena de quinquis que campan a sus anchas atemorizando, vejando y agrediendo a los vecinos. Y como no es admisible, hay que poner orden ya. Pero si unos no quieren, otros no se atreven y a otros no les dejan actuar, acabará siendo el ciudadano el que se remangue y salga a la calle.

Algunos lo llaman tomarse la justicia por su mano, pero cuando te hacen la vida imposible y la autoridad te ignora, a nadie debería sorprender que pase lo que pasó. Y poco pasó. Y demasiado bien librada salió la piara de facinerosos, que en vez de ser desplazada a una cantera a picar piedra, lo fueron, al parecer, a Mieres, para que hagan nuevas amistades.

Si el pueblo delega su poder en personas y colectivos es para algo, para que muevan el culo, para que no consientan abusos ni atropellos, para que respondan con agilidad y contundencia, para que, en definitiva, resuelvan.

Si se denuncia fundadamente el trapicheo de droga en un piso, hay que intervenir rápido; si se alerta de la presencia de fulanos que, machete en ristre, amedrentan y amenazan a quienes se cruzan en su camino, no se puede mirar para otro lado, como no se debe consentir que una banda de macarras lleve semanas jorobando a un pueblo y que únicamente se reaccione cuando éste se pone en marcha.

No hay que dejar que la situación alcance tal grado de deterioro. La autoridad política, judicial y policial ha de actuar sin dilación. En primer lugar, en defensa del ciudadano honrado que sólo quiere vivir en paz y, en segundo, para evitar males mayores.