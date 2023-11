Crispación política en Aller: el Alcalde acusa de "deslealtad" a la Consejera de Educación por el cierre del colegio de Bello

El Alcalde de Aller, Juan Carlos Iglesias, se ha mostrado contundente ante el anuncio del cierre, a mitad de curso, del colegio público de la localidad de Bello. Un centro en el que estudian dos alumnos, que van a ser trasladados a Cabañaquinta. El regidor ha acusado de "deslealtad" a la Consejería de Educación, que dijo "no ha informado en ningún momento al Ayuntamiento ni de sus planes ni de sus decisiones". Visiblemente cabreado, acusó al departamento que dirige Lydia Espina de faltar al respeto al consistorio por no haber comunicado sus intenciones. "Que nos tengamos que enterar por redes sociales de esto no son formas", señaló Iglesias.

Relacionadas El colegio de Bello cierra sus aulas y sus dos alumnos serán reubicados en Cabañaquinta