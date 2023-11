"El que reconozcáis a hijos predilectos es una de las grandezas que debe tener un pueblo, es una forma de mostrar ejemplo. La reivindicación de estos nombramientos es también un buen día para que San Martín del Rey Aurelio siga siendo, como siempre ha sido, un ejemplo de libertad, de convivencia y de concordia", señalaba ayer en Sotrondio y en el salón de plenos del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio el presidente del Principado, Adrián Barbón, tras destacar las personalidades de los tres homenajeados que ayer recibieron el aplauso y el calor del público, en presencia de toda la Corporación municipal con su alcalde al frente, José Ramón Martín Ardines.

Barbón dijo que "la convivencia hay que cuidarla cada día. Igual que la democracia o la libertad, si nos descuidamos se nos deshace entre las manos, por eso es tan importante mantenerla en un tiempo tan complejo y convulso en el que la guerra llega a todas partes".

Ángeles Flórez Peón, "Maricuela", que el próximo 17 de noviembre cumplirá 105 años, no perdió su habitual sonrisa a lo largo de todo el acto. "Este acto de hoy, para mí, es mi vida. Luché mucho con el partido socialista, sufrí mucho, pero no me arrepiento de nada. Siempre merece la pena luchar, no hay que abandonar nunca", decía ayer a este diario.

Armando Rodríguez Vallina, de 93 años, también se mostraba emocionado con su nombramiento como hijo predilecto. "Este reconocimiento significa mucho para mí porque viene de mi pueblo. Que en tu pueblo te reconozcan todo un pasado y un presente todavía es algo maravilloso", decía. Quien no pudo acudir por encontrarse enfermo fue el ex futbolista Secundino Suárez Vázquez, "Cundi", quien siguió el acto acompañado de su mujer e hijos a través de la retransmisión por Internet. Si estuvo su madre, Teresa Vázquez.

El alcalde, José Ramón Martín Ardines, glosó ayer a los tres hijos predilectos señalando, entre otras cosas, sobre Maricuela, que "ella es un referente de la lucha de las mujeres durante la guerra civil y la dictadura, además de una gran luchadora por los derechos y libertades fundamentales". De Armando Rodríguez, destacó su papel protagonista en la ejecución de un modelo de economía social al ser el ideólogo y ejecutor del proyecto urbanístico de la ciudad Rivas Vaciamadrid, de la mano de la sociedad Covibar (Cooperativa de viviendas baratas). En cuanto a Cundi, resaltó "la maestría que en el deporte ha tenido una celebridad de su talla. Es una persona muy querida en Sotrondio. Es merecedor de este nombramiento por sus valores humanos y deportivos".

Los homenajeados recibieron un pergamino y la medalla de oro del Ayuntamiento de San Martín. El acto se cerró tras interpretarse el himno de Asturias y con un cerrado aplauso a los hijos predilectos.