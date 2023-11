El ideario de Aníbal: los laicos principios del divino alcalde

Aníbal Vázquez fue un alcalde sin complejos políticos o personales. Una vez fue informado de lo avanzado de su enfermedad, pidió a la familia que no hubiera crucifijos en el féretro. Dejó dicho que quería un pequeño ramo de flores y la bandera de la república. Un postrero gesto simbólico de un hombre de marcadas convicciones. Entre ellas estaba el respeto por las ideas de quienes no pensaban como él. En su despedida decidió prescindir de imágenes religiosas, pero jamás renunció en vida a ponerse en primera fila en misa cuando fue necesario acudir a una iglesia. Su bandera era la republicana, pero siempre respetó los emblemas de la monarquía parlamentaria que define la democracia española. Durante sus casi trece años como alcalde ejerció bajo el retrato del actual rey Felipe VI. "Soy alcalde de todos los mierenses, no solo de los que piensan como yo", decía frecuentemente.

El ya exalcalde de Mieres fue tremendamente fiel a IU. De ideas firmes y profundas, se expresaba con frecuencia a trompicones, sin dejar por ello de explicarse con facilidad. Uno de sus principios lo formulaba sin titubeos: "Hay que estar siempre con el más débil, aunque no tenga del todo la razón". Desde ese punto de partida, abrazaba la pluralidad en su máxima amplitud. Estando aún como presidente de la asociación "Tertulia 17", uno de sus integrantes, de marcada tendencia de izquierdas, puso reparos a la incorporación al grupo de un compañero de derechas. : "Somos un colectivo cultura, no un comando político", le espetó Vázquez, con un tono tan rotundo como cariñoso. Y es que el carismático alcalde de Mieres tenía sin duda un don para reñir sin ofender. Fueron muchas las reprimendas de Aníbal Vázquez que tuvieron como destinatario a Adrián Barbón. El regidor de IU nunca se mordió la lengua para atizar al gobierno dirigido por el socialista de Laviana. Percibió que Mieres no recibía las inversiones que correspondían al concejo por puro "sectarismo político". Llevaba siempre las cuentas: "El Principado lleva once años sin construir una promoción de vivienda pública en Mieres", advertiría no hace mucho. Y esa fimeza a la hora de demandar, sorprendentemente, rara vez dañaba las relaciones personales. La amistad entre Aníbal Vázquez y Adrián Barbón ha sido inquebrantable. Mérito de ambas partes. El presidente del Principado rompió a llorar como un niño cuando los más cercanos al alcalde le comunicaron que su enfermedad había entrado en un proceso terminal. Lo mismo hizo al presidente del PP de Mieres, José Manuel Rodríguez. Aníbal Vázquez fue un credo en sí mismo, al que abrazaron por igual fieles y conversos. Un detalle a destacar de Aníbal Vázquez es que era una persona tremendamente respetada y apreciada ya no solo en Mieres, sino en toda España. "Soy un alcalde que se siente muy querido por una parte importante de los vecinos y eso ya te digo que es impagable. Es lo que te da gasolina pa tirar p’alante. Hubo temporadas para coger y decir ‘yo ya me retiro’". Pero este cariño…", comentaba en su última entrevista a LA NUEVA ESPAÑA, tras las elecciones municipales de mayo. Cuarto mandato Aníbal Vázquez afrontaba su cuarto mandato. Pocos antes de que, hace no muchos más de un mes, la enfermedad le apartara de sus responsabilidades, aseguraba que había motivos para la ilusión en lo referente al proceso de reindustrialización. "Hay que mirar para adelante", repetía. "Mirar para atrás ya no sirve de nada", advertía a continuación. "Ahora tenemos una nueva oportunidad, con los nuevos fondos europeos. Tienen que ser para solucionar los muchos problemas que tenemos las Cuencas mineras", opinaba. El regidor estaba convencido de que Mieres tenía futuro. Lo argumentaba con una mirada global: "Mieres es un concejo muy agradable para residir: somos el sexto municipio por población de Asturias, tenemos escuela de bebés, una potente red de colegios e institutos, campus universitario, hospital y una red de centros de servicios sociales que funciona muy bien". Mirando al futuro, una de sus últimas reflexiones apuntaba a la necesidad de generar nuevos empleos. "Tenemos que trabajar muy duro por el tema del paro, queremos contar con eso. Tenemos el proyecto de la Universidad para el centro de materias primas en Figaredo, esto no choca en absoluto con Oviedo ni Gijón, y queremos que sea una realidad ya. Nosotros apostamos por este nuevo centro de investigación porque a esto se acercan también las empresas". Aníbal Vázquez era una fuente de ocurrencias. En una ocasión sermoneó a un periodista de este diario porque, decía, le ponía en el periódico las cosas "tal cual las decía". Casi no había acabado la frase y ya se le había escapado una sonrisa al oírse a sí mismo. Y es que en ocasiones había que interpretarle. Pero a pocos políticos se le ha podido entender mejor, aún teniendo que leer entre líneas o a base de chascarrillos, si era necesario. Al menos, los mierenses han estado casi tres lustros dándole la razón. Una de las coletillas más repetidas por el regidor es que "no se puede sorber y soplar al mismo tiempo". Por momentos, él dio la impresión de ser capaz de conseguirlo.