Un republicano con amigos curas y del PP

Aníbal Vázquez será hoy incinerado. En su despedida pidió expresamente apartar toda presencia alusiva a la religión. Este laico ademán puede servir de punto de partida tanto para entender qué pensaba él, como para comprender de dónde surgía su enorme popularidad. Para empezar a desentrañar lo que pensaban los mierenses de su carismático regidor, qué mejor que acudir al supuesto "agraviado". El arcipreste y párroco de San Juan, Miguel del Campo, interrumpió un peregrinaje a Santiago de Compostela para despedir al regidor ateo: "Era una persona tremendamente cordial. Siempre valoré su respeto hacia las instituciones, empezando por la Iglesia. Lo sentí una persona muy cercana y acogedora".

Por muy cerca o lejos de la iglesia que se coseche, es innegable que un grano no hace granero. Aníbal acabó en 2011 con más de 30 años de gobierno socialista en Mieres. Las relaciones con los socialistas han sido tensas a lo largo de estos últimos 12 años. "Aníbal ha sido una persona muy querida en Mieres y su pérdida deja un vacío muy difícil de llenar", apunta el actual portavoz municipal del PSOE, Raúl Moro. El grano empieza a acumularse.

A quien no le resulte del todo ilustrativa la opinión de un rival político de similar ideología, puede pulsar la estima que generaba Aníbal entre la derecha. "Crecimos juntos en política y me demostró que mucho más allá de un adversario político era un gran amigo que siempre estuvo ahí cuando lo necesite". José Manuel Rodríguez, "Lito", es el presidente del PP de Mieres y tuvo una gran amistad con el alcalde de IU. Nunca trascendió, hasta ahora, que cuando hace ya unos años el dirigente popular pasó por un mal momento, el regidor lo arropó casi con ternura. Una interesada filtración interna quiso achacar a Rodríguez un mal uso de las dietas municipales. La infundada acusación no tuvo recorrido y el gobierno local fue el primero en constatar la mala intención que había detrás del movimiento aparentemente anónimo, lo que no evitó que el señalado sufriera un enorme disgusto. Aníbal Vázquez fue a buscar al presidente del PP a su despacho y le obligó a salir con él a dar un paseo, recorriendo las calles más concurridas de la ciudad para mostrarle en público su apoyo. "Lito en un buen tío", aseguraba sin hacer cálculos políticos.

Ana Llaneza es una vecina de San Pedro que hasta hace unos años se cruzaba a menudo con Aníbal Vázquez cuando éste iba por el barrio a atender asuntos de la casa de sus fallecidos padres: "Te trataba como si fueras de la familia. Solo tuve que decirle una vez mi nombre y lo recordó para siempre". José Álvarez jugó de chaval al fútbol con el luego alcalde. Pocas veces le escuchó llamarlo por su nombre, ni tan siquiera se solía refería a él como Pepín el de Cenera: "Siempre me decía hermanu. Trataba a todo el mundo igual de bien, sin distinciones".

Aníbal Vázquez tenía una capacidad innata para crear aliados y lograr generar confianzas. La exigua extensión universitaria de Mieres fue uno de sus grandes frentes políticos, La antigua directora del campus, Asun Cámara, fue su socia: "Ha sido mi compañero de viaje en los 10 años. Mi alma gemela luchando por el campus. Se enfadaba y se reía conmigo y me entendía a la perfección. Fue cómplice, confidente y apoyo incondicional. Un gran amigo".

El respeto de Turón

Ningún mierense puede ejercer de tal sin ganarse antes el respeto de Turón: "Era humilde, sincero y con valores, pero lo más destacable era su cercanía con la ciudadanía. El despacho siempre estaba abierto. Bajabas a pedir y si había te lo daba y si no lo había te lo decía con tal naturalidad y sinceridad que te convencía. Un gran paisanu como quedan pocos", sentencia el turonés Juanjo Rodríguez.

"Es la persona a la que te gustaría parecerte, pero sabes que es imposible. Cuanto más lo conoces, más lo quieres, y hasta cuando hace algo que no te gusta es imposible enfadarse con él. Su generosidad te abruma. Solo estar a su lado te hace parecer mejor. Su vocación de servicio dignifica la palabras sindicalista y político. Gracias a la familia por haberlo compartido con todos nosotros". El fotógrafo José Ramón Viejo habla aún en presente. Y es que Aníbal Vázquez ha dejado grano para muchos inviernos.