Recepción a voces en Aller: el PP denuncia que el Alcalde expulsa a un edil de un acto al que había sido invitado

El concejo de Aller y la ciudad belga de Gembloux llevan hermanadas más de tres lustros. Un ejemplo de cordialidad y de camaradería, con al menos una visita anual por parte de la delegación belga a Asturias, y la devolución por parte de los ediles asturianos. Sin embargo, parece que el Ayuntamiento de Aller las aguas bajan un poco más revueltas, al menos entre el PP y el Alcalde de Aller. Y los ciudadanos de Gembloux fueron testigos. El concejal popular Héctor Teijeiro (exedil de Izquierda Unida) ha denuciado que el regidor, Juan Carlos Iglesias, al que acusa de ejercer un régimen autoritaro, le ha echado de una recepción en la casa consistoria a la delegación belga. El regidor no niega que lo echara, pero puntualiza que no estaba invitado y que la recepción era únicamente de la edil de Cultura y él mismo.

El edil del PP señala que "lo que iba a ser una recepción oficial, un evento festivo y de hermanamiento, se tiñó por la falta de respeto y el régimen autoritario que Juan Carlos Iglesias ejerce en el Ayuntamiento de Aller desde que tiene mayoría absoluta". Teijeiro señala que en la última Comisión de Educación y Cultura y ante una pregunta del PP relación al hermanamiento Aller-Gembloux, Manuela Martínez, concejala de Educación y Cultura, "me informaba e invitaba a la recepción".

Sin embargo, cuando llegó el acto, siempre según la versión de Teijeiro, la situación se complicó: "Como no podía ser de otra manera, acudí al acto, quedando en un segundo plano y sentándome entre los invitados, a lo cual el Alcalde, de malas manera como ya nos tiene a todos acostumbrados, me gritaba que me tenía que ir que nadie tiene que invitar a nadie a no ser él y que él no me invitaba".

El edil agrega que le comentó al regidor que "a pesar de estar invitado por la concejal delegada de Cultura se iba a levantar de la silla y seguir el acto desde las puertas, a lo que el alcalde se apresuró a gritar que inmediatamente se cerrasen". Teijeiro siguió la sesión desde el pasillo para despedirse a la salida del Comité de Hermanamiento de Gembloux.

Los populares denunciaron que "las malas formas del Alcalde de Aller son ampliamente conocidas, su régimen autoritario y su proceder silenciando e invisibilizando al resto de miembros de la corporación es algo de lo que está abusando por su mayoría absoluta conseguida en las elecciones del pasado mayo". "Jamás en los años que lleva existiendo democracia en este país se conoció un Alcalde tan sumamente totalitarista, que desautoriza a sus concejales sin dudar ante un público y que no sabe guardar las formas ni con invitados en el consistorio", agregaron desde el PP, para finalizar: "Los ayer presentes recordarán Aller como el municipio gobernado por un señor gritando y haciendo aspavientos con las manos hasta desalojar a un concejal invitado y democráticamente elegido de una recepción oficial".

Respuesta

El Alcalde, que esta mañana se encontraba en una reunión ofical en Madrid, pudo contestar escuetamente a la denuncia del edil. "Había una recepcion a la delegación de Gembloux del Alcalde y la concejala de Cultura. Nadie más". El regidor explicó que "el acto era una recepción del Alcalde, no de la Corporación, y este concejal de la oposición se presentó por su cuenta, después de que el día de la fiesta de los Humanitarios se le aclarase que no había invitación y que era un acto de las ediles de Cultura y yo mismo con el pueblo belga".

"Parece que este concejal no entiende que en este caso era el Alcalde y el concejal adscrito a la concejalía los que representan al Ayuntamiento", apuntó Iglesias, para asegurar que "pienso que lo hizo buscando precisamente notoriedad, ya que en el día a día del Ayuntamiento está desaparecido". Y agregó que "a ningún otro concejal se le ocurrio ir". Y puso como ejemplo que "cuando recibe el Presidente del Gobierno o el de Asturias, no veo por ningún lado diputados de la oposición".