San Isidro, un puerto para repetir: Marcelo González, electricista jubilado, suma este año 200 ascensiones a la cumbre allerana

"Cada vez que subo en bicicleta a San Isidro siento que es como si fuera la primera vez". Marcelo Luis González justifica así que este año haya ascendido hasta en 200 ocasiones el puerto allerano. La redonda cifra la alcanzó ayer. Para celebrar su logro le acompañaron cuatro amigos. La jornada acabó en una íntima celebración. Un pequeño premio al reto de intentar cada día ser feliz y superarse a uno mismo: "En la vida es bueno ponerse objetivos".

En realidad, Marcelo González nunca ha mirado al puerto San Isidro como un desafío. "Me gusta mucho andar en bicicleta y cuando más disfruto es en esta ascensión. Me fascinan sus vistas y no me canso de subirlo una y otra vez". Como muchos ciclistas aficionadoz, apunta sus entrenamientos. En agosto constató con cierta sorpresa que ya había subido este año cien veces San Isidro. "Fue entonces cuando se me ocurrió que sería bonito llegar a las doscientas. Fue una meta que me marqué sin más, por simple diversión", explica este deportista allerano, al que no se le puede negar una enorme constancia.

El objetivo debería haberlo alcanzado a finales de año, pero le ha sobrado mes y medio. Desde el verano, la media sale casi a una ascensión al día, aunque en realidad no ha pedaleado todos los días hasta el límite con la provincia de León. "Puedo subir y bajar el mismo día un par de veces sin problemas". Desde Cabañaquinta hasta la cima del puerto hay casi 30 kilómetros, aunque de verdadera subida son realmente 19. "Mi récord son cuatro subidas seguidas". Es decir, casi 240 kilómetros con un desnivel acumulado de casi 3.000 metros.

Marcelo González tarda unas dos horas en subir a San Isidro y regresar a Cabañaquinta. Lo tiene bien medido. Este año ha dedicado a esta tarea 400 horas de su vida. Por desgracia, tiene tiempo suficiente. A sus 47 años está jubilado tras sufrir un grave accidente laboral. Era electricista en el Ayuntamiento de Aller y en vísperas de unas navidades estaba colocando el alumbrado festivo cuando sufrió una potente descarga". Como resultado, perdió varios dedos de las manos. "Por suerte estoy aquí", destaca.

En plena forma

Este allerano no solo se ha recuperado, sino que se encuentra en plena forma. Sus piernas le llevan a cualquier sitio pedaleando, aunque su cabeza le empuja tercamente a subir San Isidro. Y no será por falta de puertos en Aller. "Voy también mucho a Coto Bello y también me gusta, pero San Isidro tiene algo especial para mí".

En la subida 200 del año, Marcelo González estuvo acompañado por Jesús Megido, Javier Collazo, Alfonso Montero y Jorge "El Tuberu". Este allerano ha logrado una pequeña hazaña, pero siente que aún está lejos de alcanzar la meta. "No pienso dejar de subir a San Isidro". La tentación, al menos, no parece que vaya a moverse del sitio.