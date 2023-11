El gobierno de Mieres se conjura para culminar los proyectos de Aníbal Vázquez

Dos días después del multitudinario acto de despedida de Aníbal Vázquez, entrar en el Ayuntamiento de Mieres se hace extraño. Cruzar la puerta de la casa consistorial supone entrar en una esfera de silencio que evidencia un aura de tristeza, respeto, nostalgia... Una mezcla de sensaciones difíciles de describir. El espacio que desde el domingo acogió la capilla ardiente del querido regidor –escenario de un trajín de autoridades, compañeros, amigos y vecinos dando el pésame a la familia durante tres días– hoy es de nuevo el salón municipal de plenos. El murmullo de esas jornadas dejaba paso al más absoluto de los silencios. "Cuando nos movemos por la zona donde él estaba, cerca del despacho, o por la zona central del Ayuntamiento, llevamos dos días que inconscientemente bajamos la voz", confiesa Francisco García, concejal de Recursos Humanos. Sin embargo, dentro de ese silencio, la sala de máquinas del Ayuntamiento ha vuelto a carburar. Con tristeza, claro. Pero con la misión de completar el proyecto de cuatro años que lideraba Aníbal Vázquez. Su equipo, al completo, ha vuelto a la batalla.

En la habitación en la que se celebran las juntas de Gobierno, los trece ediles mantenían ayer un encuentro tras el Pleno celebrado este jueves. Tienen claro que son un equipo y que, ante la falta de Aníbal Vázquez, todos tienen que tirar del carro un poco más. Desde la benjamina, Marta Jiménez, al quien será nuevo regidor, Manuel Ángel Álvarez.

Precisamente, este último hablaba unos minutos antes de la reunión. "Está siendo muy complicado pensar que hay que seguir sin Aníbal Vázquez", dijo Álvarez. Y continuó: "Es triste y duro, pero también sabemos que la vida sigue y que nuestro alcalde querría que sigamos trabajando en equipo, como él nos inculcó. Hay un gran equipo y nos vamos a poner manos a la obra desde ya para culminar los proyectos que lideró Aníbal".

Sobre su próxima llegada a la Alcaldía, Manuel Ángel Álvarez respondió: "Quien me conozca sabe que nunca tuve esa aspiración ni la osadía de ostentar ese cargo, pero ya lo tuve que hacer por desgracia cuando nuestro Alcalde pasó alguna de sus enfermedades, y ahora pues me toca como ha querido el partido y como él hubiese querido". "Sé que nunca podré llegar a estar a la altura, pero intentaré no defraudarle", concluyó con la voz quebrada .

Dos de los ediles más veteranos y que asumirán más peso en el nuevo organigrama del gobierno local serán Teresa Iglesias, actual edil de Bienestar Social, y el ya citado Francisco García. Ambos, como sus compañeros de equipo, están aún consternados. "Además del disgusto de haber perdido a un amigo, haber trabajado todos estos años con una honestidad tan brutal te marca. Aún no he entrado en su despacho y no se cuando voy a poder volver a entrar", afirmó García.

Teresa Iglesias, cuyo despacho está en otro edificio municipal, era la primera vez que se enfrentaba a entrar al Ayuntamiento tras la despedida de Aníbal. "No he venido hasta hoy porque no me sentía preparada. Hay un silencio que es sinónimo de respeto, que impresiona", indica la edil. "Es una sensación diferente", apostilló Francisco García.

La tripulación del barco de Aníbal ha perdido a su capitán, pero confía a ojos cerrados en que el hasta ahora segundo de a bordo asumirá esa labor con decisión y éxito. "Va a ser difícil enfrentarse a esta situación, pero tenemos una enorme suerte de tener un compañero y futuro alcalde como Manuel que conoce muy bien la casa, al pueblo de Mieres y a nosotros, y que va a ser un capitán fantástico para este barco", según Francisco García. También Teresa Iglesias ve en Manuel Ángel Álvarez la figura que debe encabezar a la tripulación: "En el día a día, vamos a estar pensando cómo le parecería a Aníbal lo que hacemos, así que no quiero imaginar el peso que sentirá Manuel, pero va a ser un excelente líder".

Comienza, con pesar, la vida sin Aníbal.

Un Pleno abre el proceso que conducirá a la elección de Manuel Ángel Álvarez

Fueron apenas 10 minutos. Pero se hicieron eternos. Una tristeza invadía a todos y cada uno de los 20 concejales que afrontaban el primer Pleno municipal tras la muerte de Aníbal Vázquez. Una sesión extraordinaria que precisamente se tuvo que celebrar para decretar el cese en funciones por fallecimiento del regidor mierense y que abre el proceso para la elección, en unas semanas, de Manuel Ángel Álvarez, como Alcalde de Mieres. Fue precisamente el vicealcalde el que dirigió el Pleno. Y en el que aprovechó para agradecer al pueblo de Mieres, instituciones, medios de comunicación y, por descontado, a la oposición y al equipo de gobierno, las muestras de cariño hacia la figura de Aníbal y hacia su familia. Fue la intervención más larga de la sesión. A continuación, la secretaria municipal leyó el documento por el que el Pleno daba cuenta del cese por fallecimiento del Alcalde. Con esa lectura finalizó la sesión, en la que algunos de los ediles del gobierno municipal todavía dejaron caer alguna lágrima al saber que su líder, Aníbal, ya no iba a volver e estar en esa sala. Ahora, el documento con el que formaliza el cese por fallecimiento del Alcalde se enviará a la Administración central, junto a la petición de la credencial de concejal para el nuevo edil, que será, si nada cambia, Miguel Ángel Martín.