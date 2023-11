El ciclismo no para en Laviana: el concejo estrena un velódromo "para formar en los valores del deporte"

Lo dijo Benjamín Noval, histórico del ciclismo asturiano: "Iniciativas como esta sirven para que los niños y los jóvenes se formen en los valores que promueve el deporte". Noval asistió este sábado a a la inauguración del nuevo velódromo de Laviana, una instalación que, en su opinión, es un gran apoyo para el deporte base en las cuencas mineras asturianas. El ciclista estuvo acompañado por Adolfo Alperi, olímpico de ciclismo en pista en Barcelona 92 y Atlanta 96. "Yo me tuve que ir de Asturias porque no había instalaciones de este tipo, no podía entrenar para participar en las Olimpiadas o en campeonatos del mundo", explicó. Alperi, integrado en la Federación de Ciclismo del Principado de Asturias apuntó que tratará de llevar competiciones a las nuevas instalaciones de Laviana.

Por el momento, decenas de ciclistas y atletas, más de un centenar en total, participaron en la inauguración del velódromo y pista de atletismo en una jornada que el alcalde de Laviana, Julio García, cree que se recordará durante mucho tiempo. Además de la pista para los ciclistas, García celebró la pista de atletismo, "una demanda histórica de los deportistas del concejo a la que por fin hemos podido dar respuesta". Este nuevo equipamiento deportivo, que se encuentra entre Pola de Laviana y Barredos, ha supuesto una inversión de 400.000 euros y ha sido financiado con una partida de fondos mineros. El área total de la pista de velódromo es de más de 8.000 metros cuadrados. El anillo ciclista consta de una pista de 250 metros de cuerda, con un radio de viraje de 22 metros y un ancho de siete metros. La inclinación es de un 10 por ciento en la recta y del 25 por ciento en los virajes, algo que pudieron comprobar ayer los ciclistas de Laviana y de otros concejos de Asturias, invitados para la inauguración. El Alcalde estaba ayer encantado con el ambiente y con el nuevo equipamiento municipal puesto a disposición de los deportistas, pero ya miraba más allá. Julio García explicó que la idea es ir mejorando esta zona deportiva con la instalación de un foso de lanzamiento y dos fosos de longitud en el interior del anillo, lo que por ahora es una zona asfaltada. La jornada inaugural sirvió para mostrar todas las posibilidades tanto de entrenamiento como de competición que ofrece esta nueva instalación deportiva. En una mañana que tuvo mucho de festiva y poco de competitiva, hubo demostraciones de diferentes disciplinas. Moira Hevia y Paula Benavente, por ejemplo, hicieron una demostración de marcha; el joven de origen venezolano César Quesada corrió 200 metros a velocidad endiablada y Tomás Vega y Cristina Alonso corrieron 60 metros vallas. El público, en su mayor parte familiares de los deportistas, llenó el exterior del anillo para animar a los participantes en una mañana en la que el sol de otoño acompañó para que la inauguración fuese toda una fiesta del deporte. El nuevo velódromo está conectado con la zona deportiva de Laviana. En concreto, con la pista de pádel, las piscinas y con la pista de "pumptrack", además de muy cerca del llamado "Infierno de Coto Musel", la escalerona de 400 peldaños para el entrenamiento de carreras de montaña en el recuperado plano inclinado de Coto Musel. Laviana añade nuevas instalaciones deportivas a una oferta que ya se está convirtiendo en una de las más completas de Asturias. El concejo es cita de deportistas de distintas disciplinas prácticamente todos los fines de semana.