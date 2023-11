La cultura minera busca un reconocimiento: "Es el pozu que no va a cerrar nunca"

"La cultura minera es el pozu que nunca va a cerrar". La afirmación es de Benigno Delmiro Coto, catedrático de Lengua y Literatura que ha dedicado mucho tiempo a estudiar la literatura minera. Para él, la propuesta del SOMA de que la cultura minera sea declarada Bien de Interés Cultural (BIC) tiene mucho de "propaganda", algo muy de cultura minera, por otra parte. Aún así, entiende que sí, que se debe llevar adelante la iniciativa pero que "hay que concretar", hay que definir qué es cultura minera porque, claro, en literatura la cosa puede ir desde el capítulo VI de "La Regenta" a los 127 originales que se han presentado este año al concurso de microrrelatos mineros de la Fundación Juan Muñiz Zapico, pasando por "La aldea perdida" de Armando Palacio Valdés. Delmiro Coto es uno de los estudiosos que más ha profundizado en uno de los aspectos la cultura minera, el literario, y cree que se debería hacer lo mismo en "el arte, la escultura, la música...".

Hablando de música cita el experto literario a "Nuberu" y ahí está Chus Pedro, que dice que su sangre no es ni roja ni azul, sino negra. El cantante es sinónimo de minería y reconoce que "pese a que nunca bajé a la mina, sociológicamente soy mineru". Él se considera minero y la mina le considera uno de los suyos. Chus Pedro y Manolo Penayos pusieron, con "Nuberu", voz a las cuencas mineras asturianas. Su versión de la tradicional "En el Pozu María Luisa" es parte de la memoria colectiva de los asturianos.

Con este ADN minero, Chus Pedro no puede hacer más que apoyar la propuesta del SOMA. En realidad, es como si él mismo fuese declarado BIC porque si "Nuberu" no es cultura minera que baje Santa Bárbara y lo vea.

El cantante entiende que es necesario proteger una cultura "que corre el peligro de desaparecer". Chus Pedro cree que pertenece a la última generación que "mamó" la minería y que "las nuevas generaciones no están impregnadas de esa cultura", afirma. Él no quiere que desaparezca el lenguaje del turullu, del castillete, del "compañeru, dame tira". "Es algo que no es solo dentro de la mina, el ‘dame tira’ forma parte de la vida, no solo del trabajo", explica. Es la solidaridad minera. Chus Pedro vive en El Entrego, en la cuenca del Nalón, "rodeado de castilletes". "Cuando voy a Castilla La Mancha veo a Don Quijote y siempre pienso que si allí hay molinos, en Asturias tenemos castilletes", reflexiona.

Lo de mantener la memoria en la distancia lo conoce bien el dibujante Alfonso Zapico. Nacido en Blimea, Premio Nacional del Cómic y residente en Francia, ha dibujado mucho de esa cultura minera, en muchos casos en las páginas de LA NUEVA ESPAÑA.

Zapico no cree que haya nadie en Asturias que no esté a favor de la iniciativa del SOMA, "siendo cómo ha sido la minería del carbón la imagen de marca del Principado desde hace siglo y medio". Además entiende que es el momento adecuado y que "es muy pertinente la declaración de BIC porque lo importante es no perder la identidad una vez hemos perdido la industria". Cerrados los pozos "no se trata tanto de proteger castilletes o lavaderos (que también), sino de preservar los valores que conforman (todavía hoy) una sociedad particularísima, vertebrada por los movimientos obreros, su espíritu colectivo, su sentido amplio de la solidaridad, su capacidad de acoger e integrar, sus ansias de progreso y conquista de derechos sociales". Para Zapico "si por encima de todo,hay que salvar algo del naufragio de la industria del carbón en las Cuencas, que sea esto", la cultura minera.

En ese camino, el de que no se pierda esa forma de hablar o de pensar, está el cantautor Alfredo González. El "flaco de Turón", que ahora vive en Tineo, cree que la minería y su cultura representa un modo de vivir, pero también "unos valores de solidaridad y lucha que aún siguen vigentes en todos los que alguna vez vivimos en las zonas mineras". Lo canta con Nacho Vegas: "Si te pregunten por mi / di-yos lo que toi faciendo: / encender les barricaes/ ente Uxo y Figareo. / Anque farden con pelotes/ pa frayanos les dos piernes, / tien más fuercia qu’un cobarde / un mineru con muletes".

Fuerza minera que demostró José Antonio Quirós en su película "Pídele cuentas al Rey", icono de una cultura minera "que nunca va a desaparecer". El cineasta destaca, como no, "el testimonio visual y narrativo que tiene y tendrá la minería". Aún así, mantiene: "lo que hay que proteger es la cultura en general".