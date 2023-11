Mieres recupera el programa de voluntariado para el albergue de animales, que ya cuenta con treinta inscritos

Los cambios de gestión y de normativa en el albergue de animales de Mieres durante los últimos años provocaron que desapareciese una de las piezas importantes para el desarrollo de la actividad: el voluntariado. Tan importante es la aportación altruista de estas personas que la propia perrera se bautizó con el nombre de uno de ellos, el guardia civil fallecido "Tono" Ambrosio. Ahora, el Consistorio ha recuperado este programa de voluntarios con una gran respuesta. Treinta personas se han inscrito para fomar parte del grupo de vecinos que eche una mano a los responsables del centro. El Ayuntamiento de Mieres comenzará ahora un proceso de selección y cribado para arrancar a comienzos del año que viene con la actividad de los voluntarios.

La concejala de Medio Ambiente, Nuria Ordóñez, se mostró encantada con la respuesta por parte de los ciudadanos a la hora de apuntarse al programa. "Es un lujo que tanta gente quiera participar", expuso. Eso sí, no todos van a poder formar parte del programa. "Tenemos que hacer una criba y una selección, ya que aunque las intenciones de todos son buenas, esto no se trata de ir a la hora que una quiera a pasear un animal, sino que tenemos que buscar la armonía del albergue,. Hay un modo de funcionamiento y no se puede alterar", apuntó. Por ello, en unos días se comenzarán a realizar entrevistas personales a los candidatos a entrar en este programa de voluntarios y se realizará un seguimiento continuo, tal y como explicó la edil.

A partir de ahí, señaló Nuria Ordóñez, "lo que se va a hacer es dar una formación a la gente que haya sido selecionada, primero teórica, y luego ya práctica con los propios animales del albergue. No es lo mismo tratar con un cachorro más pequeño que con un mastín o con un perro de los catalogados como potencialmente peligrosos". No solo se seleccionarán voluntarios, sino que también se mirará con lupa cuáles son los animales más compatibles para que los voluntarios trabajen con ellos.

Sobre el largo plazo que ha llevado componer un reglamento y una normativa para el retorno de los voluntarios a la perrera, Ordóñez explica que "el problema es que había que conjugar la normativa con el funcionamiento del albergue y definir muy bien el trabajo de los voluntarios. Además, lo más importante es el bienestar animal". Por ello, argumentó, "teníamos que elaborar un reglamento que lo conjugase todo".

Acciones

Además del programa de voluntariado, el Ayuntamiento de Mieres también está preparando diversas acciones y campañas contra el abandono y para fomentar la adopción de los animales que están en el albergue, cuyo número se sitúa generalmente entre 20 y 30 perros. "Nuestra idea es concienciar a los dueños de que los animales no son un juguete y que si se elige tener una mascota, hay que ser conscientes de que es un ser vivo al que hay que cuidar", indicó Nuria Ordóñez. Además, el Consistorio también plantea organizar campañas de adopción a través, por ejemplo, de actos o acciones en los que se puedan mostrar a los perros que estén en el albergue. "Hay varias posibilidades, como las de bajar algún domingo aprovechando el mercado para hacer algún desfile y que la gente vea a los animales, o cosas similares".

El objetivo final, algo utópico, sería que el albergue no tuviera animales porque todos encontraran una familia. Un reto que roza lo imposible. Por ello, y pensando en el bienestar de los perros, el Ayuntamiento podrán de su parte para que entre trabajadores y voluntarios, los animales estén en las mejores condiciones posibles a pesar de tener que vivir en una jaula.