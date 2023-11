Comienzan las obras para renovar el césped artificial del campo de fútbol de Los Llerones, en Sama

Las obras de sustitución del césped artificial en el campo del Alcázar C.F. ya están en marcha. Los trabajos de la instalación deportiva del paseo de Los Llerones, en Sama, se llevará a cabo "tras el acuerdo alcanzado entre la Consejería de Educación del Principado y el Ayuntamiento de Langreo por el cual se acordó ejecutar la obra de sustitución del césped deteriorado del campo de fútbol, vinculado al IES Jerónimo González con un presupuesto de 190.000 euros", destacó el gobierno local. Principado y Consistorio financiarán la obra al cincuenta por ciento. El proyecto cuenta con partida presupuestaria municipal para este ejercicio.

"Es una obra muy demandada por el club y por los propios deportistas ya que el césped artificial tenía una durabilidad de 16 años. Las condiciones del mismo, pasado este tiempo, ya no eran las más idóneas lo que provocaba lesiones en los deportistas”, señaló Pablo Casal, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Langreo.

El inicio de las obras desbloquea una situación en la que Ayuntamiento y Principado se habían echado mutuamente la culpa del retraso. Ocurrió durante el pasado mandato, cuando las dos administraciones tenían el mismo color político (PSOE).

Aportaciones

El Principado había elaborado el proyecto pero, cuando lo tenía listo, el Ayuntamiento no disponía de fondos para realizar su aportación. El gobierno local de entonces culpó a Educación de haberse retrasado en la redacción de ese proyecto, demora que no permitió a las arcas municipales asignar dinero. El Consistorio argumento que, aunque el Ayuntamiento tenía reservada una partida de 120.000 euros para las obras, ese dinero formaba parte de un plan de inversiones (pactado entre el anterior gobierno socialista de Langreo y los concejales de Ciudadanos) que caducaba en diciembre de 2022. Para esa fecha, Educación aún no tenía listo el proyecto. Cuando sí lo tuvo, acusó al Ayuntamiento de no tener el dinero disponible.

Ahora Principado e institución local han alcanzado un acuerdo. Fue en septiembre cuando fuentes de la Consejería de Educación explicaron este departamento y el Ayuntamiento de Langreo habían acordado "articular un instrumento jurídico para sentar las bases para acometer la obra".