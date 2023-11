El Alcalde amenaza con "medidas legales" contra la empresa si el cementerio de El Entrego cierra en enero

La empresa propietaria del cementerio de El Entrego, La Solana Asturiana S. A., "tiene que garantizar el servicio de enterramiento y facilitar el acceso a aquellos vecinos que tengan un nicho en propiedad o en alquiler", es decir, que el cementerio de San Andrés, en El Entrego, debe seguir funcionando más allá del 1 de enero, fecha en la que la propiedad ha anunciado el cierre. De no ser así, "habrá que tomar medidas legales". Así de rotundo se mostró este miércoles José Ramón Martín Ardines, alcalde de San Martín del Rey Aurelio, tras un bronco Pleno extraordinario y monográfico forzado por la oposición sobre el problema del cementerio de El Entrego.

El Alcalde lleva semanas asegurando que el servicio está garantizado más allá de fin de año. Ayer fue un paso más allá y amenazó con medidas judiciales si no es así, porque "no estamos hablando de un bar ni una zapatería" que puede cerrar cuando el propietario lo considere. Ardines mantiene que "en un cementerio hay unas responsabilidades, hay una policía mortuoria, hay una normativa que ni el Ayuntamiento ni la propiedad del cementerio de puede saltar". El regidor asegura, porque así se lo han dicho los servicios jurídicos municipales, que la empresa propietaria del cementerio "no puede tomar unilateralmente la decisión de cerrar, tiene que hacer frente a unas responsabilidades".

Así que "el Ayuntamiento va a garantizar que a partir del 1 de enero se sigan prestando servicios funerarios en el cementerio de San Andrés de El Entrego". Ese día y los posteriores, "el cementerio tiene que estar abierto porque, si no, la empresa incurriría en irresponsabilidades, ya que hay vecinos que son propietarios de nichos y otros que los tienen en alquiler que, por tanto, poseen unos derechos que la propiedad del cementerio no puede obviar", remarcó el Alcalde.

Ardines hizo estas valoraciones tras un largo y tenso Pleno municipal en el que se aprobó la creación de una comisión que analizará el estado del camposanto. La sesión fue forzada por los tres grupos de la oposición (PP, Agrupación de Electores y Arranca San Martín). Estos partidos querían que en esa comisión, que oficialmente supone el "inicio del expediente para la municipalización del cementerio de El Entrego", estuviesen presentes los cinco grupos municipales. La ley marca que en ese tipo de comisiones debe haber la mitad más uno de políticos que de técnicos. Así, para que los cinco grupos políticos tuviesen representación, debería haber ocho técnicos municipales. PSOE e IU se negaron argumentando que eso supondría prácticamente la paralización del Ayuntamiento por el elevado número de técnicos que deberían dedicarse a trabajar en el tema del cementerio.

El PSOE presentó una moción para reducir el número de miembros de esa mesa, en la que finalmente solo estarán PSOE, IU y PP. El equipo de gobierno socialista podría, con el apoyo de IU, haber rechazado la creación de la comisión pero no lo hizo. El PSOE evitó así que la oposición jugase la baza de acusar al ejecutivo ante la opinión pública de que no querían trabajar en la cuestión del cementerio. Lo que no pudieron evitar es que tanto la Agrupación de Electores como Arranca San Martín denunciaran que se "lamina" a los partidos con menor representación municipal. Ardines lo rechazó: "Lo que salga de esa comisión del cementerio se llevará a los organismos informativos municipales en las que sí están todos los grupos políticos y finalmente al Pleno". El Alcalde sostiene además que "esta comisión trabajará en paralelo a lo que ya se está haciendo, va a ocasionar mayores gastos al Ayuntamiento y supondrá mayor carga de trabajo para los funcionarios".

Oposición

Mientras el Alcalde asegura que, a partir del 1 de enero de 2024, el cementerio de San Andrés de El Entrego seguirá abierto; mientras la oposición clama por lo que considera una alarmante falta de información, y mientras la empresa mantiene que cerrará las puertas, los vecinos están preocupados. En primera fila de la zona reservada al público, siguió ayer la sesión Rubén Andrés, abogado y representante de la Asociación de Vecinos La Unión. Para él, todo lo que se dijo ayer "llega tarde". Llega tarde la comisión, llegan tarde las ideas de municipalización y llega tarde el debate, así que no le quedó otra que "confiar en la palabra del Alcalde" y ver qué pasa el próximo 1 de enero.