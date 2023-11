Todos los vertidos de la estación de Pajares acaban en el río por la falta de saneamiento

La estación invernal de Valgrande-Pajares está inmersa en un proceso de transformación que contempla una inversión final de 10 millones de euros. A la espera de que el complejo deportivo lenense aborde la segunda fase del ambicioso proyecto de modernización, en el interior de la estación late un problema que afecta a sus propias entrañas. La urbanización "El Brañillín" mantiene desde hace tiempo un sostenido pulso con el Ayuntamiento de Lena para dotar a este espacio residencial de una red de saneamiento. Los vecinos, ante lo que consideran un grave problema ambiental, exigen una actuación que corrija de manera definitiva lo que califican como una "imagen lamentable" para la estación.

La urbanización de Pajares cuenta con 280 apartamentos, a los que hay que sumar 338 plazas de alojamiento en régimen de albergue. La comunidad de propietarios lleva varios años reclamando que se aborde un proyecto de saneamiento. "La realidad es que todos los edificios están vertiendo directamente al río Pajares", señala Manuel Penche, presidente de la comunidad vecinal. Los propietarios subrayan que la urbanización subsiste sin apenas inversiones y labores de mantenimiento debido a la apatía del Ayuntamiento a la hora de cubrir las necesidades del enclave. Perciben que el problema radica principalmente en que solo 5 de las 280 familias que cuentan con un apartamento en "El Brañillín" están censadas en el concejo.

"El gobierno local nos ha trasladado su deseo de que se empadronen más propietarios en Lena, pero no son conscientes de que es algo inviable. Si vives en Oviedo y Gijón dependes de los servicios que tienes en tu entorno y si enfermas no tiene sentido coger el coche y trasladarte al centro de salud de Lena", señala Manuel Penche.

Los impuestos

Los vecinos calculan que aportan cada año más de 60.000 euros en impuestos al Ayuntamiento. "Lo único que pedimos es que se desarrolle un proyecto de saneamiento para la estación, con una depuradora, para posteriormente buscar fondos que permitan financiar la actuación a través de un plan plurianual", subraya Penche. La comunidad de propietarios siente el respaldo de grupos políticos como Compromisu y el PSOE, pero no tanto del gobierno local de IU. "Se nos ha comunicado que el Ayuntamiento intentará incluir el obra de saneamiento en la segunda fase de ampliación del complejo deportivo, pero no nos parece una solución viable, ya que vemos difícil que el Principado acepte esta solución debido a que detraerá dinero que se debe destinar para mejorar la competitividad de la estación". Los esquiadores con apartamiento en Pajares se sienten "abandonados" por el Ayuntamiento y han pedido amparo al Defensor del Pueblo. La institución ha trasladado un escrito a la administración municipal afeándole su actitud "hostil y entorpecedora". La alcaldesa de Lena,

Gema Álvarez, reconoció ayer que la solución a los problemas de saneamiento que afectan a Pajares se ha prolongado durante demasiado tiempo. Pero subrayó que eso no significa que el gobierno local no esté buscan soluciones. La regidora quiso puntualizar que la intención del Ayuntamiento es que el proyecto se aborde coincidiendo como la segunda fase de ampliación de la estación, pero a través de fondos complementarios y no con cargo a los ya asignado para potenciar los contenidos deportivos y lúdicos de las pistas.

Gema Álvarez explicó a este diario que la obra que se debe abordar para dotar a la estación de esquí se saneamiento es de una magnitud que excede con mucho la capacidad económica del Ayuntamiento de Lena. Además, la administración local tiene dudas relacionadas con la competencia sobre los terrenos que ocupa la urbanización residencial del equipamiento. "Estamos en contacto con el Principado para definir en quien recae la competencia de abordar el proyecto". Una vez que definido este importante apartado, las administraciones podrán iniciar un procedimiento para la tramitación de algún tipo de subvención que permita dar cobertura presupuestaria al proyecto.

La ausencia de saneamiento en El Brañillín fue ayer uno de los temas que precisamente trató la alcaldesa con el viceconsejero de Industria y Transición Justa, Isaac Pola. Ambos mantuvieron una reunión en el Ayuntamiento en la que se analizó la dotación de saneamiento y alcantarillado para distintos núcleos de la zona rural del concejo. Los técnicos municipales han elaboraron un documento en el que figuran distintos núcleos que carecen de este servicio, con el fin de que las actuaciones se puedan realizar siguiendo un orden en función de la prioridad. Así, entre ellos, figura en primer lugar El Brañillín. También aparecen las localidades de Mamorana, Otero, Sorribas, Vega del Ciegu y Zurea.