Un langreana denuncia a una empresa de servicios sociales por despedirla tras comunicar su embarazo

Sheila Martínez es una langreana de 33 años que acaba de ser despedida por la empresa adjudicataria del Servicio de Atención Domiciliaria en Siero. En la denuncia que ya ha tramitado a través del sindicato CNT recoge que el cese se produjo nada más acabar la reunión en la que trasladó a su supervisora que estaba esperando un hijo. “Si no estás conforme, hazlo constar". Esas fueron las únicas palabras que asegura haber cruzada con su jefa directa.

"Me han despedido por estar embarazada, no hay otra explicación", apunta Sheila Martínez, que ayer mismo conoció el sexo de su bebé. Será un niño: "La verdad es que nos han dado un gran disgusto, ya que todo iba muy bien e incluso la empresa me había felicitado por mi trabajo". El sindicato CNT valora los hechos como un claro caso de discriminación. La central considera una "excusa inaceptable" que la contrata alegase que la trabajadora langreana no había pasado el periodo de prueba. "Hasta que comunicó su estado no actuaron".

Sheila Martínez fue despedida el 17 de noviembre tras cerca de un mes y medio en la empresa: "Los últimos días estaba coordinando un equipo de unas cincuenta personas, encargadas de atender a más de 200 ancianos". Asegura que en ningún momento hubo quejas de la empresa. "Fueron semanas de mucho trabajo, con jornadas laborales muy largas. Sentía una gran responsabilidad ya que se trata de un servicio social muy importante".

Durante algo más de un mes Sheila Martínez hizo guardias y gestionó urgencias. Tuvo que dar de alta servicios que personas mayores que llevaban semanas esperando. "Recibí la felicitación de mi superior por un trabajo “bien hecho” y por mi implicación", asegura. La contrataron como coordinadora del SAD. Era su primer contrato indefinido: "La verdad es que estaba muy ilusionada", apunta. Cuando llegó al puesto, se extrañó de que hubieran despedido a las dos anteriores coordinadoras. Estuvo más de dos semanas sola, hasta que llegó otra coordinadora. El responsable que la felicitó también fue sustituido, por la responsable que la despidió.

Sheila Martínez ni se quejó ni cogió bajas. "Mi intención era seguir trabajando hasta los ocho meses de embarazo", apunta mientras señala que actualmente está de cinco meses. Tras su despido, se siente claramente "discriminada". “Despedirnos por estar embarazadas es otra forma de violencia y de discriminación hacia la mujer”, sostiene. Recuerda que “este mismo sábado es el 25N”, el día internacional contra la violencia hacia las mujeres. Su intención es intervenir en la manifestación que se celebrará en Pola de Siero.

El Ayuntamiento de Siero ofrece el Servicio de Atención Domiciliaria a través de una empresa subcontratada. Sheila Martínez ha iniciado accione judiciales a través del sindicato CNT. Está a la espera del acto de conciliación. . “De conformidad al Estatuto de Trabajadores, se puede solicitar una nulidad y vulneración de derechos fundamentales en un despido en cualquier tipo de embarazo”, señalan desde la central.

Sheila Martínez sostiene con firmeza que "todo iba bien hasta que comuniqué mi embarazo". Agradece el apoyo del sindicato CNT, pero subraya que está teniendo que afrontar un periodo de "incertidumbre" que no merece: " me gustaría saber que cuando tenga a mi hijo podré tener un trabajo esperándome".