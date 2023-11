Amicos homenajea a sus tres voluntarias octogenarias y pide manos para el comedor

Un homenaje a la entrega, al trabajo y al servicio que las voluntarias más veteranas han dado al comedor solidario de Mieres. Ese fue el punto álgido de la comida anual de laAsociación Mierense de la Cocina Solidaria (Amicos), cuyo presidente, Carlos Muñiz, aprovechó para lanzar un mensaje a la sociedad civil: "necesitamos voluntarios, especialmente en estas fechas en las que la demanda del comedor sube".

Fue una parte de la intervención que Carlos Muñiz realizó justo antes de homenajear a Pilar Álvarez "Pili", María Teresa Santiago "Geli" y Amparo Rodríguez, tres voluntarias octogenarias que llevan entre dos y tres lustros entregándose a los más desfavorecidos en el comedor solidario mierense.

«En los 23 años que lleva en funcionamiento, han pasado por nuestro comedor cientos de personas voluntarias, que han aportado, cada uno en la medida de sus posibilidades, su trabajo, su tiempo y su cariño en beneficio de los más necesitados», señalaba Muñiz, para agregar que "algunos han estado unos pocos días, otros han estado meses y algunos han estado años trabajando entre nosotros".

"Muchos han perseverado en su dedicación al Comedor, hasta que motivos de fuerza mayor, les han impedido seguir; razones familiares, enfermedades, la edad que nos va mermando las fuerzas, y, tristemente, alguno nos ha dejado para siempre", indicaba en su emotivo discurso Muñiz, para agregar que desde ahora van a intentar reconocer a esas personas que de manera desinteresada llevan mucho tiempo echando una mano en Amicos. "Vamos a rendir homenaje al excelente voluntariado que tenemos en Amicos, y lo vamos a hacer personalizándolo en tres mujeres a las que vamos a nombrar ‘voluntarias ejemplares’", dijo Muñiz, antes de pronunciar los nombres de las tres sorprendias y emocionadas mujeres, a las que medio centenar de personas les brindaban una cálida ovación.

Con lágrimas en los ojos, las tres agradecieron el detalle. Pilar Álvarez, de 86 años, 15 de los cuales los ha pasado en Amicos, señalaba que "estoy encantada con la gente que trabajé, y seguiré estando en el comedor para ayudar". No menos emocianada, Geli Santiago apuntaba a sus 83 años y tras más de una década en Amicos que "me siento muy feliz de pensar que dado algo por los demás". Mientras, Amparo Rodríguez confesaba que "somos una familia, tengo y he tenido compañeros admirables y el tiempo que me quede se lo quiero dedicar al comedor".

Estas tres veteranas voluntarias, que recibieron una placa y unas flores, son el ejemplo a seguir que pone Carlos Muñiz para las personas que quieran colaborar con la entidad. "Necesitamos gente implicada, y más ahora, con la que se avecina en las próximas fechas", valoraba el presidente de Amicos, antes de seguir una fiesta con corazón social.