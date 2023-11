Haz lo que yo te digo, no lo que yo hago

Hace ya siete años, el Partido Popular de Mieres propuso que las líneas con menos usuarios de Emutsa fueran cubiertas mediante taxis a demanda con el mismo precio que el billete del autobús. Eso sirvió para revivir una matraca, de esas muchas que llevamos viviendo en este partido, y es que queremos cerrar la empresa municipal de transporte. No, lo que queremos es que exista, pero si puede costar cien, ciento cincuenta mil, o sólo un euro menos de lo que cuesta, no resignarnos a que nos cueste más.

Algún representante vecinal, concejal frustrado de Izquierda Unida, volvió a darle eco a la situación en la que tras la quiebra en la que dejó el Partido Socialista al Ayuntamiento, Izquierda Unida se adhirió voluntariamente a un plan de pago a proveedores que implicaba cerrar aquellas empresas públicas deficitarias. Por cierto, bien le vino a este equipo de gobierno que Cristóbal Montoro asumiera las riendas económicas de este Ayuntamiento para vender que rebajaron la deuda; ya saben el relato de Izquierda Unida: Montoro impuso los recortes, pero fueron ellos quienes amortizaron la deuda.

Hace poco más de un mes, el Principado de Asturias (cuyo gobierno ostentan PSOE e IU) anunciaba un plan de movilidad para que los núcleos rurales pudiesen unirse a las cabeceras de comarca mediante taxis a demanda, con ayuda autonómica. Por ello, en el Pleno del mes de septiembre, pedimos que se organizase con las asociaciones vecinales en aquellas zonas que pudieran cubrirse así, para liberar de ese coste a Emutsa, aprovechando la ayuda autonómica. Sorprendentemente, y siendo un plan de su propio gobierno, Izquierda Unida votó en contra, y el Partido Socialista se abstuvo. ¿Tan difícil era cambiar de opinión como Pedro Sánchez y reconocer que la idea de los taxis a demanda era buena?

Llevo ya muchos años participando en la vida política de Mieres, y durante este tiempo he ido viendo en repetidas ocasiones vaticinios del fin del mundo que nos imputan al Partido Popular y que han terminado ejecutados por Izquierda Unida sin que haya habido consecuencia alguna, siquiera media protesta.

El primer ejemplo no es nuestro, pero Izquierda Unida siempre ha intentado capitalizar el movimiento ecologista. Durante la reforma y adecuación del entorno de la Mayacina, pusieron el grito en el cielo por la tala de ciertos árboles, pero sin embargo se han pasado sus doce años de gobierno talando y hormigonando árboles. Cualquiera que haya conocido Mieres hace quince años, ha podido comprobar que nos faltan prácticamente la mitad de los árboles que existían entonces. Amén de lo bonito que quedan en una ciudad los espacios en los que había árboles parcheados de hormigón (nótese la ironía).

Pusieron también el grito en el cielo cuando en distintas elecciones apostamos por la privatización de parte del servicio de limpieza. Oviedo, con su servicio privatizado lleva siendo la ciudad más limpia de España casi treinta años, por algo será. Sin embargo, a ellos no se les han caído los anillos para hacer lo mismo, y hasta con la misma empresa que en Oviedo. ¿Resultados? Todo el mundo puede comprobar que la limpieza ha mejorado, y es un sentir general en el municipio. ¿Consecuencias? Ni una sola mala, ¿alguna manifestación por el empleo público? ¿alguna crítica de las organizaciones vecinales? Ni una. Las que nos hubieran caído a nosotros…

Otro de los grandes hitos de Izquierda Unida fue la remunicipalización de la piscina municipal de Vega de Arriba. Municipalización que alcanzó únicamente al personal de recepción, ya que tanto monitores como socorristas se encuentran externalizados con empresas privadas. ¿Algún dirigente vecinal se consideró estafado por una remunicipalización que no fue tal?, ¿algún defensor de esos de lo público organizó protesta alguna? Sólo defienden lo público cuando no gobiernan ellos.

También es digno de mencionar otra de las grandes leyendas urbanas que se nos han imputado al Partido Popular de Mieres. Nunca jamás pretendimos cerrar los chiringuitos de San Juan que se ubicaban en la Plaza de la Libertad, jamás. Lo único que interesamos es que en lugar de adjudicarse por sistema a dedo a todos aquellos que venían disfrutándolos, se sacaran todos los años a una licitación o concurso público para que las distintas entidades del asociacionismo de Mieres pudieran presentarse y optar a regentar uno de ellos. Haciendo un símil con ese madridismo sociológico de Joan Laporta, la izquierda sociológica de Mieres (alguna asociación, algún dirigente vecinal en búsqueda de concejalía…) se dedicó a pregonar que el Partido Popular quería cerrar los chiringuitos, con la consiguiente indignación de la sociedad mierense. Pues bien, los chiringuitos de San Juan han desaparecido con un gobierno de Izquierda Unida, y no ha ocurrido absolutamente nada.

Y por último, la madre del cordero, el cierre de la minería del carbón. Mientras en Europa lanzaban consignas ecologistas contra esta actividad, aquí enchufaban a sus amigos en Hunosa y sus subcontratas pregonando que el Partido Popular quería cerrar la actividad. Pues el fin de esta actividad comenzó en 1989 con Felipe González, y tuvo la puntilla gracias a Joaquín Almunia y la decisión 2010/787 de la Unión Europea. ¿Sabéis que sucedió entre medias? Que bajo el Gobierno de José María Aznar no se cerró ni un solo pozo, y se aprobaron los fondos mineros que dieron becas a miles de estudiantes vinculados a la minería, y que hubieran supuesto la reconversión total de nuestra industria si sindicatos, Principado y ayuntamientos de las Cuencas, siempre en manos de PSOE e IU, hubieran hecho un gasto correcto de los fondos, y no hubieran estado dedicados a comprar favores en empresas amigas.

Todas y cada una de estas cuestiones formaron un gran revuelo social mediante bulos interesados por la izquierda sociológica mierense; todos eran falsas y, sin embargo, cuando fueron perpetradas por este gobierno local no pasó absolutamente nada. Y mientras gobiernen ellos, tampoco pasará, porque es lo que les importa: quien gobierna y no para qué. Iremos comprando casco para cuando nos toque a nosotros, porque no sufráis, que vamos a llegar.